Subaru se rozhodlo poslat do světa novou speciální edici Type RA s tím, že podpoří její prodeje utrhnutím jedné z nejcennějších a nejsledovanějších trofejí – nejrychlejšího auta Nordschleife, tedy severní smyčky Nürburgringu. Napoprvé se to ale nepovedlo. Subaru WRX STI Type RA NBR Special se na okruh vydal zrovna v silném dešti, takže pod osm minut to nakonec nešlo.

Mezitím už firma představila Type RA a ukázalo se, že rozdíl mezi okruhovým speciálem RA a sériovým Type RA je dost značný. Speciál má dvoulitrový motor vybičovaný až na 474 kilowatt, má aktivní přítlačné plochy a difuzor, že by se do něj mohl zaběhnout i středně velký pes. Sériovka má „jen“ 231 kW ve dvouapůllitrovém agregátu.

Subaru WRX STI Type RA NBR Special

FOTO: Subaru

Každopádně závodní auto více než měsíc po premiéře vyrazilo na závodní trať znova. A zase pršelo. Tentokrát už jen trochu, a tak auto dokázalo jeden okruh zajet za 6:57 sekund. To je stejně jako Porsche 918 Spyder. Takže na rekord totální to samozřejmě nestačí, ale na rekord v rámci sedanů to stačí každopádně. Zatím máme z jízdy jen fotografie, video má být uvolněno později.