I Bugatti už narazilo na své limity. Model Chiron se svými šestnácti válci o objemu 8,0 l a čtyřmi turbodmychadly prostě narazil na technologický strop. Tedy ono by se ještě asi zlepšovat dal, ale už by nerostlo to, co Bugatti chce vylepšovat – rychlost a zrychlení.

Ta maximální rychlost už ani tak nezávisí na výkonu agregátu, současných 1103 kW bohatě stačí, vždyť maximální rychlost musí být elektronicky omezena na 420 km/h. Rychlost dnes už závisí na aerodynamice a pneumatikách. Ty současné totiž víc než těch 420 nezvládnou.

Bugatti Chiron

FOTO: Bugatti

Důležité je tedy zrychlení. A tady už jsme na limitu. Zrychlení se dá zlepšit radikálním zvýšením točivého momentu v nejnižších otáčkách. A pokud si zavzpomínáte na středoškolskou fyziku, tak elektromotor má nejvyšší točivý moment v nejnižších otáčkách. A to je cesta.

Ano, i ředitel Bugatti Wolfgang Dürheimer říká, že další vozy Bugatti se už elektřině nevyhnou. „Příští auto je ještě daleko, ale vzhledem k tomu, jak postupuje vývoj baterií a elektromotorů, se zdá jisté, že další model bude nějakým způsobem elektrifikovaný. Na plně elektrický vůz bude stále ještě příliš brzy, ale k elektrifikaci dojde.“

Uvidíme, jakou formu tato elektrifikace bude mít. Ani odhadovat si netroufáme, protože nové Bugatti bude až za hodně dlouho. Vždyť Chiron je ještě prakticky novinka.