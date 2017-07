Honda Accord se už nějaký ten rok v České republice neprodává. V Evropě se ale vyskytovaly různé modely s podobným jménem. Evropské a americké verze se od sebe ovšem výrazně lišily. Jenže doba pokročila, a tak se například Honda Civic představená v USA dostala i do Evropy. Možná se tak stane i u Hondy Accord?

Větší, lehčí, pevnější

Základem auta je z 57 % vysokopevnostní ocel. To znamená mnohé. Výrazně se zvýšila pevnost v krutu, také deformační klec při nárazu pohltí více energie, a hlavně je auto lehčí. Něco mezi 50 a 80 kilogramy v závislosti na verzi.

Desátá generace Hondy Accord

FOTO: Honda

Auto se mezigeneračně roztáhlo do šířky, délky (+55 mm), snížilo se (-15 mm) a hlavně vzrostl rozvor o 10 mm, zkrátily se převisy (-15 mm). Co to všechno znamená pro cestující uvnitř? Zdánlivě ne mnoho, ovšem je tu i rozměr, který je nejdůležitější – prostor na nohy pro cestující vzadu má nově o 51 mm víc!

Patnáctistovka

Amerika je doslova šokovaná tím, co Honda nabídla do zmíněného auta za motorizace. Šokovaná, ale příjemně. Pokud projdeme zahraniční automobilové weby, všude se o novém accordu mluví v superlativech a s vykřičníky na konci vět.

Základním motorem je zážehová čtyřválcová patnáctistovka, která nahrazuje původní čtyřválec o objemu 2,4 litru. Jste v šoku? Tak si vezměte, že patnáctistovka nabídne výkon 143 kW a točivý moment 260 Nm. Srovnejte to s původním agregátem: 138 kW a 245 Nm.

Auto dostane v základu převodovku CVT, ve verzi Sport to bude i šestistupňový manuál. Ano, Honda nabízí i manuál a všichni jsou z toho v USA zcela u vytržení.

Desátá generace Hondy Accord

FOTO: Honda

Druhým motorem je dvoulitrový čtyřválec opět s přeplňováním. Nabízí 188 kW (ve srovnání s původním 3,5 V6 207 kW) a 370 Nm (342 Nm). Tento motor je nabízen s desetistupňovou automatickou převodovkou nebo opět ve verzi Sport s šestistupňovým manuálem.

Desátá generace Hondy Accord

FOTO: Honda

V nabídce bude ještě hybrid. O něm zatím Honda neřekla víc, než že jde o dvoulitr s dvojicí elektromotorů. Technicky bude Honda na americké špici. Nejenže má všechny elektronické hlídače, které se dnes nabízejí v moderních vozech, jako je třeba aktivní hlídání jízdního pruhu nebo adaptivní tempomat, ale třeba i adaptivní tlumiče apod.

Zbývají dvě otázky. Kolik bude stát? Odpověď zatím neznáme. A druhá otázka: Chtěli byste, aby nová Honda Accord přišla i do Evropy?