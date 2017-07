Šest nových aut je na značku, která byla ještě nedávno na zavření, opravdu hodně. Ale Seat se chytil s několika zajímavými modely, kde jednoznačně kraluje SUV Ateca. A tak se předpokládá, že další auta podobného střihu budou v pořadí. Ano, bude to určitě nový velký sourozenec sedmimístné Škody Kodiaq.

A dál? Dál se předpokládá, že přijde nová generace oblíbeného modelu Leon. Doufáme, že se firma nezblázní a nepůjde opět směrem, jakým se vydal třeba Renault nebo Opel, kdy všechny i „normální“ auta se přemění na SUV a crossovery. Ostatně i Škoda nahradí model Fabia Combi vysokým vozem.

Další modely jsou nasnadě – Alhambra a Mii. Tyto dva modely už mají své odslouženo a potřebují náhradu.

Do šestice nám chybí ještě dva kusy. Jedním by měl být elektromobil. Tak, jak Volkswagen plánuje nástup elektromobilu, by měl i Seat přebrat techniku, kterou dnes má třeba e-Golf. Takže techniku s dojezdem na 500 km, aby auto mohlo být konkurenceschopné.

Elektrický Volkswagen Golf by se mohl přetransformovat na nový Seat.

FOTO: Volkswagen

Do šestice můžeme klidně zahrnout i ostrou verzi modelu Ateca, která by měla mít opravdu solidní výkon – 300 koní.