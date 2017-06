Je stavěno tak, aby opravdu mělo všechny předpoklady pro tuhle disciplínu. Základem je rámová konstrukce podvozku, ke které jsou přivěšeny díly podvozku. Prý vycházejí z dakarského speciálu a mají zdvih 45 cm. Pak je tu uprostřed umístěný vidlicový osmiválec o objemu 6,2 litru s výkonem 306 kW (525 koní) a 660 Nm. Převodovka je pětistupňová sekvenční a pohání pouze zadní kola.

Zarooq SandRacer 500 GT

FOTO: Zarooq

Karoserie je opravdu divoká a brutální. Je samozřejmě z karbonu a díly se vyrábí v Belgii. Interiér má být nejluxusnější, aby majitelé nebyli ošizeni o pohodlí. Takže tuhle část si vzala na starost firma k tomu velmi povolaná – tuningová firma Mansory.

Kolik auto jede, jaké má zrychlení, to nevíme. Tenhle speciál z Dubaje, kde firma Zarooq sídlí, to tají. Víme jen, že výroba začíná a cena jednoho kusu je v přepočtu nějakých 10 000 000 korun. Pro dubajské šejky je to super auto na víkend.