Honda už dopředu naslibovala auto, které by mělo být fantastické pro řidiče. Měla by být radost ho řídit. A po zkušenostech z ostatních modelů značky samozřejmě věříme. Desátá generace ale přinese do USA novinku. Už nebude mít vidlicový šestiválec. Nahradí ho dvojitě přeplňovaný čtyřválec. Fanoušci výkonu ale prý nemusí mít vůbec strach. Nový agregát má mít vyšší výkon než dosavadní šestiválec, ale nižší než Honda Civic Type R. Takže by to mělo být někde kolem 215 kW (290 koní).

Poslední u nás prodávaná generace vozu - Honda Accord 2.2 i-DTEC

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Zajímavé je, že Honda je jeden z mála výrobců, kteří ještě stále drží v nabídce manuální převodovky. I tady bude v nabídce a bude mít šest stupňů. Je zajímavé, že právě tohle auto mělo v USA s manuální převodovkou docela úspěch na to, jak jsou tamní lidé výrazně zaměření na automaty. Pro ty pohodlné ale bude také specialitka. Bude tu nová desetistupňová automatická převodovka vlastní konstrukce, která má být neskutečně kompaktní.

A co Evropa a nový Accord? Zatím nikdo ani slovem nenaznačil, že by tahle novinka, která bude mít premiéru v americkém Detroitu, měla z USA přeplout i oceán a dostat se do Evropy. Ale je pravda, že z japonských automobilek jsou informace více než skoupé. A Honda už se několikrát vyjádřila, že v Evropě bude posilovat. A tak stejný model civicu, který se dnes prodává v USA je i v Evropě (samozřejmě s úpravami), tak proč by nemohl stejným směrem zamířit i accord?