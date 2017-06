Podle Automotive News a Automobilwoche se Amazon chystá začít prodávat v Evropě automobily. Již dnes je možné přes tento gigantický e-shop koupit v Itálii tři modely značky Fiat nebo si objednat jejich operativní leasing.

Nově ale chce Amazon rozšířit službu na celou Evropu a ve velkém. Začne prý u Velké Británie, když centrála bude sídlit v Lucembursku. Na začátek byznysu si najal konzultační firmu Oliver Wyman. Ta připravuje kompletní podporu prodeje, která by měla zahrnovat i testovací jízdy s vybraným vozem. O tuhle možnost by tedy lidé přijít neměli. Hlavní výběr by se ale měl přesunout do jednoho místa – na internet – do Amazonu.

Pokud by se tak stalo, pravděpodobně půjde o spolupráci s některou z velkých automobilových korporací do začátku. Mohl by to být již vyzkoušený Fiat.

Amazon zatím v oblasti automobilů má velké zkušenosti jen v prodeji náhradních dílů. V USA je prodává se zárukou toho, že díl bude ještě tentýž den u zákazníka. Zde spolupracuje s mnoha významnými hráči trhu. Příkladem může být gigant Bosch Automotive Aftermarket, který je partnerem tohoto prodeje již deset let.