Najít to správné jméno není nejjednodušší. Své o tom ví mnoho automobilek, které v dobré víře pojmenovaly své vozy pěkně, ale v jiném státě to třeba byla nadávka. Když mluvíme o Španělsku, tak třeba tady Mitsubishi neprodávalo Pajero, ale Montero.

Všelidové hlasování pak vymaže zodpovědnost automobilky a je to bez práce. Takže Seat spustil kampaň #SEATseekingName, kde každý může do 22. června posílat svůj návrh na jméno. Ale jak to u Seatu bývá, musí to být jméno spojené se španělskou geografií. Vždyť značka měla nebo má modely Ibiza, Arosa, Marabella, Toledo, Alhambra, Cordoba, Leon… A tak to musí zůstat. Jméno musí být dobře vyslovitelné v různých jazycích.

Pak experti ze Seatu proberou všechny návrhy, vyhází většinu z nich, které se jim nebudou líbit, a rozešlou list s několika předvybranými jmény svým zástupcům ve všech zemích, kde mají zastoupení. Ti řeknou, zda dané jméno u nich přichází v úvahu apod. Pak vznikne finálová trojka. Z ní lidé budou moct vybírat v termínu od 12. do 25. září na stránkách seat.com/seekingname.

Jaké jméno by podle vás novému vozu slušelo? Pište do komentářů.