Podle německého deníku Allgemeine Zeitung se zasekly rozhovory o převzetí na bodě ITEZ, což je vývojové a výzkumné centrum Opelu. Jde o sice evropské centrum, ale se svými více než 7000 zaměstnanci dokáže odbavit zakázky pro celý svět. Jde o jednu z divizí, která funguje velmi dobře.

Obavy z propouštění



Co s ní bude? Problém je podle zaměstnanecké rady Opelu v tom, že i PSA má své vývojové středisko, které je vlastně dnes konkurentem. Zaměstnává 13 000 lidí. V nové struktuře má být ITEZ vytěženo ze struktur Opelu a zařazeno do PSA. A pokud se tak stane, nebudou na ITEZ platit dohody o nepropouštění. Naopak. Zaměstnanecká rada se obává hromadného propouštění zaměstnanců ITEZu a přesunutí zakázek do PSA. To se samozřejmě odborovým svazům nelíbí.

Požadují tedy, aby PSA potvrdila a podepsala smlouvy se všemi účastníky obchodů ITEZu, včetně těch zámořských (třetina zakázek totiž je z USA, konkrétně od mateřské GM), aby byly zaručeny pozice současných vývojářů.

Všechny strany doufají, že dojdou k nějakému konsenzu, protože prodlužování spojení, nebo dokonce zrušení této fúze by bylo nesmyslné pro všechny strany. Kdy to však bude, se zatím neví.