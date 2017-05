První velký mezinárodní úspěch zaznamenal tým Pneumobil Racing Team Brno z Vysokého učení technického na studentských závodech v Maďarsku. Se svým vozítkem Javelin, které jezdí na stlačený vzduch, se probojoval do první desítky v ostré konkurenci 38 univerzitních týmů ze šesti zemí.

Závod v maďarském Egeru znamenal pro brněnský univerzitní tým historický úspěch. Poprvé po pětiletém vývoji pneumobilu se tým umístil ve všech disciplínách mezi desítkou nejlepších týmů. Nejlepší hodnocení tým získal v kategorii maximální rychlost. Vozítko Javelin vyvinulo rychlost 42,4 km/hod a to týmu vyneslo celkové 4. místo. V disciplíně akcelerace a v časovém závodě to pak bylo shodně 7. místo, v disciplíně zaměřené na maximální dojezd pak 9. příčka.

Lehké jednomístné vozítko, které je poháněné pouze vzduchem z tlakových lahví, tým z FSI VUT poprvé představil v roce 2011. „Na základě zkušeností s předchozími modely se nám letos podařilo vyvinout vůz, který je poháněný pneumatickým pístem s průměrem 100 mm a zdvihem 500 mm. Díky systému Arduin uvnitř vozu máme možnost sbírat data v průběhu jízdy a pak je vyhodnocovat a případně přistoupit k dalším optimalizacím,” řekl vedoucí týmu Pneumobil Racing Team Brno Matúš Ranuša.

Pneumobil Javelin v Maďarsku

FOTO: VUT Brno

Letošní model vozítka Javelin dokáže urazit na jednu tlakovou láhev vzdálenost až čtyř kilometrů a dosáhne maximální rychlosti 42 km/hod. Výrazného zrychlení dosáhli studenti díky tomu, že pro letošní sezónu vůz díky využití pokročilých materiálů a optimalizačních metod odlehčili. Třeba karbonová kapota váží přibližně jeden kilogram a je tak třikrát lehčí než u předchozího modelu.

„Zásadní posun nám letos přinesl i nový koncept pohonu. Základní informace jsme získali měřením na předchozím modelu a díky tomu jsme mohli optimalizovat převody. Pohon tvoří monoblok vytvořený z cykloidního ozubení, čtyřstupňové převodovky a na míru vyrobené spojky. Celý systém je ovládaný automaticky za pomoci dotykového displeje na volantu pilota,“ popsal Matúš Ranuša.

Tým pneumobilu tvoří 15 studentů magisterského studia z Ústavu konstruování FSI VUT v Brně. Na stavbě vozítka začíná tým, ve kterém jsou i dvě ženy, pracovat už na podzim. „Pracujeme na projektu s reálným výstupem, ke kterému máme vztah, není to projekt do šuplíku. Tento typ projektů nás v našem studiu nejvíce posouvá. Důležité je také to, že pneumobil pouze nenavrhujeme, ale po dokončení modelů, výpočtů a analýz se oblékneme do montérek a vůz sami postavíme. Pokud jsme něco navrhli špatně, museli jsme sami přijít s alternativou. Učit se z vlastních chyb je nejlepší školou,“ uvedl člen týmu pneumobilu Jan Stifter.

Jednou nohou ve škole, druhou v praxi

Projekt má především výukový a výzkumný rozměr. Pneumatická vozidla se sice zřejmě nestanou plnohodnotnou alternativou k vozům benzínovým, dieselovým nebo k elektrovozům, ale stlačený vzduch může být doplňkovým pohonem. To by mohlo vést ke snížení spotřeby i emisí. Pohon nabízí využití také v oblasti rekuperace energie.

Do projektu je možné se zapojit v kterémkoliv ročníku a vítáni jsou i studenti jiných fakult VUT. V letošním roce se do týmu zapojil například student Fakulty informačních technologií, který navrhl a vytvořil řídicí jednotku. Zázemí pro vývoj nových pneumobilů týmu poskytuje Ústav konstruování Fakulty strojního inženýrství a výzkumné centrum NETME. Studenti mají k dispozici vlastní dílnu a mohou pracovat na nejmodernějších zařízeních ve fakultních laboratořích. K dispozici jsou jim také vyučující a jejich odborné znalosti.

Pneumobil Javelin v Maďarsku

FOTO: VUT Brno

Pro fakultu představují studentské projekty důležitý most mezi teorií a praxí. „Kromě týmu pneumobilu působí na fakultě ještě dva další velké studentské projekty. Jeden konstruuje studentskou formuli a druhý staví malé dálkově řízené letouny. Všechny naše týmy dosahují úspěchů na mezinárodních závodech. Hlavním přínosem těchto projektů je to, že studenti mají příležitost uplatit teoretické znalosti v praxi,” poznamenal proděkan FSI pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem Jiří Hlinka.

Nově FSI otevřela pod názvem strojLab také vlastní dílnu zaměřenou na 3D tisk a doufá, že i tento projekt studenty osloví.