„Téměř osmdesát procent respondentů uvedlo, že hlavní výhodu vodíkových aut spatřují v ekologii a téměř bezemisním provozu,“ sdělil Právu expert na alternativní zdroje energie z Grant Thornton Jiří Dvořák.

Z průzkumu vyplývá, že budoucnost automobilů na vodíkový pohon úzce souvisí s jejich pořizovací cenou. Celkem 69 % respondentů se v dotazníku vyslovilo, že by si vodíkové auto nepořídili, pokud by stálo víc než běžné auto s klasickým spalovacím motorem. Tři lidé z deseti by byli ochotní akceptovat cenu o 25 % vyšší a pouze 3,5 % respondentů pak cenu o 50 % vyšší.

Pokud by náklady na provoz byly nižší nebo nanejvýš stejné jako u běžného auta se spalovacím motorem, pak by o koupi auta s vodíkovým pohonem jako o možné alternativě uvažovalo až 95 % respondentů. Vysokou cenu a provozní náklady vnímají lidé jako jedno z hlavních rizik hromadného použití aut na vodíkový pohon. 9 z 10 dotázaných se shodlo, že podpora od státu nebo od výrobců by pro ně znamenala pozitivní motivaci k nákupu.

Dojezd do 500 km

Shovívavější byli respondenti vůči dojezdové vzdálenosti nebo času tankování. Šedesáti procentům z nich by nevadila dvojnásobná doba potřebná k natankování oproti konvenčním autům. Dvě třetiny lidí by se spokojily s dojezdem menším než 500 km.

„Pozitivní je, že se dotázaní vodíkové technologie nebojí. V součtu 87 % z nich uvedlo, že tento pohon považují za bezpečný nebo spíše bezpečný. Na to, že u nás vodíková auta zatím nejezdí, je příjemným překvapením, že dvě třetiny lidí věděly, že se auta na vodík již vyrábějí,“ uvedl Dvořák.

Klíčovým faktorem bude hustota vodíkových plnicích stanic. Devět z deseti respondentů by od pořízení vodíkového auta odradil jejich nedostatek. „Je to pochopitelné. Lidé nebudou chtít jezdit auty, která by skoro nikde nemohli natankovat. Zde je na českém státu, aby dospěl k nějaké strategii a vyslal výrobcům i řidičům jasný signál, jestli s vodíkem počítá a jak ho plánuje podpořit.

Co se provozovatelů čerpacích stanic týče, z naší analýzy vyplynulo, že se oblasti jejich rozvoje věnuje především společnost Unipetrol, potažmo Benzina, která má nejrozsáhlejší síť čerpacích stanic v ČR,“ dodal Dvořák.

Hyundai průkopníkem



Jihokorejská automobilka Hyundai začala jako první na světě sériově vyrábět vůz s vodíkovými palivovými články. Model Fuel Cell využívá v nádrži uskladněný vodík, který elektrochemickým procesem slučuje s kyslíkem.

Neexistuje zde žádné spalování a zásobník nemá žádné pohyblivé části. Proces slučování kyslíku a vodíku v palivových článcích vytváří energii k napájení elektromotoru vozidla a zároveň nabíjí baterii. Jediným vedlejším produktem celého procesu je tak čistá vodní pára, což znamená absolutně nulové emise skleníkových plynů.

V Evropě jsou nyní v provozu více než čtyři stovky těchto vozů. Na letošním ženevském autosalonu automobilka odhalila studii nové generace FE Fuel Cell, která má díky nové generaci palivových článků dojezd na jedno čerpání až na 800 kilometrů. [celá zpráva]