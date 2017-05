Známe motorky s vidlicovými agregáty (dokonce i osmiválci), s písty v jedné řadě, jako boxer, a dokonce se už objevila i motorka s hvězdicovým motorem. Existuje motorka elektrická, benzínová, naftová i na letecké palivo. Také motorka s rozvodem ventilů OHV, OHC, SV i s desmodromickými šoupátky. Najdete motorku s přeplňováním kompresorem i turbodmychadlem nebo s raketovým motorem. Ale už jste někdy slyšeli o hybridní motorce s wankelovým motorem?

Hledají se peníze na rozjezd

Pokud chcete tuhle motorku někdy vlastnit, budete se muset taky trochu zasadit, aby vůbec vznikla. Hledají se totiž peníze na rozjezd výroby.

Furion Motorcycles

Furion Motorcycles je malá firma ve francouzském regionu Mancelle a vsadila na opravdu obří spolupráci mezi mnoha lidmi. Vždyť na vývoji spolupracovaly dvě školy, několik partnerů z průmyslu a 56 externích poradců. Za firmou pak stojí Adrien Chareyre (čtyřnásobný motocyklový šampion), Nicolas Gallet (konstruktér) Eric Chauvelier (šéfvývojář a mozek hybridizace) nebo třeba Christophe Bihr jako prototypový konstruktér.

A co ukrývá tahle jinak normální motorka ve svém těle? Především je to dvourotorový wankel motor o objemu 654 ccm, tedy motor s rotačními písty. Ne, není to motor z Mazdy RX-8, je vlastní konstrukce. S ním je pak spřažen i elektromotor. Hodnoty agregátu jsou 125 koní při 9000 ot./min + 55 koní z elektromotoru. K tomu je pak 105 Nm při 6000 ot./min + 100 Nm .

Furion Motorcycles

Furion Motorcycles

To je na motocykl s délkou 2095 mm a váhou 209 kg docela pěkná charakteristika, nemyslíte? Navíc agregát má několik módů. Klasický na dlouhé tratě využívá co nejúčinnější spalování benzínu, aby se co nejvíce prodloužil dojezd. Režim Sport pak zvýší výkon a nehledí na spotřebu. A pak je tu město, kde prý motorka dokáže chvíli jet pouze na elektřinu.

A kde se ta elektřina bere? Neuhodnete. Není to žádné využití hybnosti její rekuperace. Nic takového. Ve výfuku je miniaturní stirlingův motor.

Na motocyklu vše nese klasický trubkový rám, vzadu je kyvná jednostranná vidlice, přenos se děje přes řetěz a třeba vepředu je obrácená vidlice 43 mm s nastavením.