Barry High je velmi vážený zákazník společnosti Lexus Cheltenham. Za posledních 16 let tu koupil 25 vozů Lexus. A tak když se v dealerství doslechli, že tento v okolí neskutečně vážený pán bude slavit sto let, napadlo je, že by mu udělali radost. Vůz, který si u nich objednal, speciálně upravili přímo pro něj. Unikátní stříbrný lak doplnili zvláštními linkami s logem 100, v autě je luxusní béžová kůže, několik prvků nadstandardní výbavy a třeba také plaketky, které upozorňují, že tenhle vůz byl vyroben na zakázku pouze pro jediného zákazníka.

Barrymu Highovi v dealerství nechali upravit jeho nový lexus.

FOTO: Lexus

Barry High a jeho nový Lexus

FOTO: Lexus

Za volant ovšem neusedne sám Barry High. V jeho letech a postavení to ani nemusí. Vždyť je to vysloužilý armádní major a především nositel Řádu britského impéria. A v Lexusu LS 600h v prodloužené verzi L by se to ani neslušelo. Bude si na zadních sedadlech užívat ticha, kterého je v tomto voze za 100 000 liber (3 200 000 korun) víc než dost.

The #Gloucestershire Live team dropped by to cover 100-year old Barry High OBE collecting his £100k LS 600h L: https://t.co/PoPyt4VWMP pic.twitter.com/NqmWJZGRyz — Listers Lexus (@ListersLexus) 14. dubna 2017

