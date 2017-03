Veletrh v pražských Letňanech nabízí podívanou až do neděle. Jedná se o jedinou specializovanou jarní výstavu obytných automobilů, karavanů a doplňků v Čechách. „Jsem rád, že jsem se sem stihl podívat, letos hodlám karavanem projet celé Norsko, tak se chci mrknout na nějaké vychytávky,“ prozradil Novinkám jeden z návštěvníků.

Luxusní byt

Na veletrhu jsou k vidění také luxusní karavany, které mají někdy i vyšší hodnotu než byt. Jsou zařízeny opravdu vším, nač si vzpomenete. Například takový Morelo Empire Liner, jehož hodnota je přibližně deset milionů korun, záleží samozřejmě na výbavě a velikosti vozu.

„Cenu upravuje i to, zda má mít karavan garáž nebo ne, zda se do garáže má vejít minicooper nebo Tesla nebo Smart,“ dodal prodejce z firmy Obytné vozy, s.r.o. Kristian Löhner. Vůz má hydraulické podpěry, které vůz stabilizují, tudíž se ani nehne. V autě je k dispozici kuchyň, záchod i sprcha. Vyspí se tam až šest lidí. Tento dvanáctitunový karavan si v Česku zatím objednal jeden jediný zákazník.

Designový skvost

Na své si přijdou i dvojice bez dětí, které chtějí vybočovat z řady. Auto Smove od značky Niesmann Bischoff „se narodil“ teprve loni.

„Je to pro takové ty lepší páry, co se chtějí odlišovat. Kteří si s tím zajedou třeba na golf nebo do yacht klubu. To auto je krásné zevnitř i venku a má spoustu vychytávek, co ostatní karavany nemají,“ řekl Novinkám spolumajitel Caravan Metropol Heinrich Vik s tím, že tomu také odpovídá cena, která se pohybuje okolo tří milionů korun. Na tento vůz stačí vlastnit řidičské oprávnění skupiny B.