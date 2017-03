Úžasný tuning BMW 5 v podání Alpiny

Alpina je značka, která ladí BMW. Není to divize M. Není to něco jako AMG pro Mercedes. Je to malá soukromá firmička, kterou založil Bukard Bovensiepen a už od počátku je brána za špičku ve svém oboru. A BMW Alpina B5 Bi-Turbo je opravdu špička.