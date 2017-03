Valkyrie. To je jméno pro auto, které zvládne zrychlit z nuly na 320 km/h za 10 sekund, jak dělané. Tohle není obyčejný vůz, tohle není obyčejný sporťák. Tohle je bůh oblečený do karbonového brnění.

Aston Martin slibuje neskutečné charakteristiky. Třeba dynamický sprint 0-320-0 km/h by mělo auto zvládnout za 15 sekund. To je lepší hodnota, než drží současný rekordman Koenigsegg One:1. Překonat by tohle švédské auto měla Valkyrie ale v dalších disciplínách. Například v bočním zrychlení. Valkyrie by měla být schopná vykompenzovat přetížení 4g.

Aston Martin AM-RB 001

FOTO: Aston Martin

Jak je to možné? Protože auto je spíš Formule 1, ale navíc bez jejích nešvarů a omezení. Karoserie, která by se zdála být přítěží, může perfektně generovat přítlak. Ten by měl v nejvyšších rychlostech tlačit karoserii k zemi silou až 18 150 N!

Více se o voze dočtete v našem starším článku. [celá zpráva]

Takže vidíte, že jméno Valkyrie autu sluší líp, než AM-RB 001, jak jsme ho dřív titulovali. Mimochodem koupit si bohyni nebude levné. Prý se cena bude pohybovat kolem 73 miliónů korun.

