Samozřejmě, kdyby Porsche přiznalo, že má kombi, byla by to tak trochu ostuda. Tady se Porsche Panamera jmenuje navíc Sport Turismo. Je to něco mezi hatchbackem a kombíkem a nabízí prostor hlavně pro zavazadla a lidi na zadních sedadlech.

Video

Porsche Panamera Sport Turismo

Zdroj: Porsche

Auto je 5049 mm dlouhé, 1428 mm vysoké, 1937 mm široké a má 2950 mm dlouhý rozvor. Porsche o voze říká, že má uspořádání sedadel 4+1, takže vzadu přibylo jedno místo. Tedy vlastně je to půlmísto, protože jde o jakési nouzové vyvýšené sezení. To, co český národ (i když asi ne majitele vozů Porsche) zajímá, je objem kufru. Ten je 520 litrů a dá se zvětšit až na 1390 litrů.

Porsche Panamera Sport Turismo se od klasické panamery technicky vlastně neliší. Jediná věc, která stojí za technickou zmínku je ta, že se nabízí pouze s pohonem všech kol. Ještě jedna drobnost tu vlastně je. Jde o zadní spoiler, který se vysouvá při rychlosti nad 170 km/h. Pokud je otevřené panoramatické okno, tak ale už při devadesátce.

Porsche Panamera Sport Turismo

FOTO: Porsche

V nabídce budou všechny verze jako u klasické panamery, takže budou 4, 4S, 4S Diesel, Turbo a 4 E-Hybrid. Základní šestiválec s výkonem 243 kW se začne v Německu prodávat v přepočtu za 2 634 000 korun, výkonnější 4S se 324 kW pak za 3 241 000 korun. Osmiválcový diesel přijde na 3 347 000 Kč, Turbo se 404 kW na 4 282 000 Kč. Hybridní verze stojí 3 026 000 Kč.

Zájemci ale budou mít dost času na předobjednávky. Auto totiž oficiálně startuje na evropských trzích dne 7. října 2017.