Auto se bude jmenovat GRMN. Tohle divné jméno není nic jiného než zkratka pro Gazoo Racing Masters of the Nürburgring, tedy Gazoo Racing mistři Nürburgringu. Jméno ale je to nejmenší.

Největší zajímavost totiž bude pod kapotou. Jiné značky, které uvádějí na trhy sportovní verze podobně velkých aut, se spokojí se čtrnáctistovkovými čtyřválci dopovanými turbodmychadly. GRMN ale pojede na jiné vlně – pohonnou jednotkou totiž bude čtyřválec o objemu 1,8 l s přeplňováním kompresorem. Výkon bude 156 kW (212 koní).

To samozřejmě bude znamenat výrazně upravenou základnu auta – nový podvozek, brzdy, rozchod kol, ráfky, pneumatiky a také bodykit a aerodynamické prvky. Už se těšíme.

Toyota Yaris (facelift, 2017)

FOTO: Toyota

Pro pořádek bychom ještě rádi upozornili, že v Ženevě se představí také inovovaný standardní yaris, kde novým motorem bude patnáctistovka s výkonem 82 kW, ale hlavně s vysokou tepelnou účinností a schopností se přepnout do úsporného Atkinsonova cyklu.