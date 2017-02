Tahle malá informace by mohla zapadnout ve změti všech novinek, které se před ženevským autosalonem valí světem. Ale neměla by. Ukazuje to totiž, jak strašně dlouhou cestu musely hybridy ujít, než byly přijaty za právoplatné členy rodiny dvoustopých vozidel.

Vždyť prvním autem s hybridním pohonem značky Toyota byl v roce 1997 model Coaster Hybrid EV. To se psal srpen a o dva měsíce později byl představen prius. Ten je samozřejmě nejprodávanějším hybridem na světě (celkem 3,9 miliónu kusů).

Pojďme se podívat, jak to bylo s prodeji po letech – v roce 2000 prodala Toyota v celé Evropě 700 hybridních aut. Za deset let to bylo už 70 000. V roce 2016 pak 286 000 kusů. Evropa se tímhle číslem stala druhým nejdůležitějším trhem po Japonsku. Předběhla totiž v prodejích i USA.

Toyota Prius první generace se vyráběl v letech 1997 až 2000

FOTO: Toyota

V roce 2017 to vypadá na další zajímavá čísla. Jen za leden Toyota v Evropě prodala 30 000 kusů hybridů.

Důvod? Jednodušší cesta

Proč je najednou (a tohle slovo je třeba vypíchnout) tak velký hlad po hybridech? Protože jde o poloviční krok od spalovacího motoru k elektromobilu. Oba mají ve svých krajních mezích nedostatky, které hybrid dokáže částečně smazat. Elektromotory, které pomáhají spalovacímu motoru, totiž snižují spotřebu, která je tak přísně kontrolovaná regulačními orgány. Přitom není zapotřebí tak rozsáhlá akumulátorová výbava, protože spalovací motor se stará o dojezd, elektřina pouze vypomáhá.

Jde tedy o rychlejší možnost, jak snížit emise, spotřebu, ale i zlepšit dynamiku auta, aniž by utrpěl dojezd vozu, který je u elektromobilů stále tak žalostný. Proto se k hybridům stále více přiklánějí téměř všechny značky světa, ať jde o mikro hybridy (motor se na křižovatkách vypíná a při sešlápnutí plynového pedálu jej startér nebo reverzní alternátor opět roztočí), mild hybridy (elektromotor nebo reverzní alternátor asistují spalovacímu motoru, ale auto nedokáže jezdit pouze na elektřinu) až po full hybridy (auto dokáže jet jak pouze na spalovací motor, tak pouze na elektřinu).