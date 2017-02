Jak upozornila stanice BBC, vzorem pro ambassadory byl britský vůz Morris Oxford. Značka Ambassador byla v Indii po tři desetiletí nejvíc prodávaným vozem. Společnost Peugeot je v Indii zastoupená od poloviny 90. let.

Vozy Ambassador byly symbolem Indie od 60. do 80. let a byly na trhu jediným luxusním automobilem vyráběným ve velkém. Byly ceněny pro prostorný interiér i zavěšení kol, které bylo výhodné pro indické silnice. V Indii to byl první naftový vůz a jako jeden z prvních nabízel klimatizaci. Má za sebou ale prudký ústup z výsluní – zatímco v polovině 80. let se ročně prodávalo přes 20 000 kusů, v roce 2013 to bylo už jenom 2000.

Ambassadory měly ale také notorické chyby – ruční brzda většinou nefungovala a indičtí řidiči se museli naučit startovat do kopce s pomocí brzdy a plynu. Kontrolní ukazatele často dávaly pochybné údaje a brzdy nebyly příliš spolehlivé.