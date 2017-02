Zatím jde jen o USA, ale pravděpodobně k tomu dojde i v Evropě. Lidé totiž tloustnou. Studie v USA například ukázala, že na konci sedmdesátých let vážil průměrný Američan 78,8 kg a průměrná Američanka 66 kg. Na začátku nového tisíciletí to ale 88,5 kilogramů u mužů a 75,3 kg u žen.

Použití figuríny v klasickém nárazovém testu (zde Chevrolet Volt)

FOTO: NTHSA

Samozřejmě, že figuríny jsou různé. Některé jsou pro děti, některé představují ženy. U těch dospělých ale hmotnost kolísá mezi 78,5 až 100 kilogramy (mužská figurína). A to bohužel nestačí. Ukazuje se, že obézní lidé mají zcela jinou dynamiku těla a samozřejmě výrazně jinak zatěžují bezpečnostní systémy aut. Horší funkčnost bezpečnostních pásů nebo hlubší ponoření do airbagů je asi to první, co nás napadne. Ale například mají i častější zranění dolních končetin.

A tak figuríny pravděpodobně ztloustnou. První prototypy mají hmotnost 124 kg. Ale budou celé nové sady. Také se do nich nově budou umísťovat i figuríny menší, lehčí a křehčí konstrukce. Ty reagují na trend, kdy auta řídí stále starší lidé. Tato figurína se 70 kg tak bude představovat starou ženu.