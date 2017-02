Jedenáct a osm milimetrů. O tolik narostla octavia do délky - o 11 mm na 4 670 mm v případě liftbacku, karoserie kombi je o 8 mm delší (4 667 mm). Příď má širší masku chladiče, zabudování radarového snímače adaptivního tempomatu je stejné jako u suberbu - uprostřed masky je elegantní černý pruh, který dostanou všechny verze. I ty, které ACC nemají.

Díky jinak tvarovanému nárazníku vpředu i vzadu a zadnímu difuzoru se mírně zlepšila i aerodynamika. Pomohla rovněž jiná zadní světla, respektive naváděcí plochy.

Škoda Octavia facelift 2017

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Místa pro posádku i zavazadla je v nové octavii pořád stejně; znamená to, že vzadu vám na model nižší střední třídy zbývá dost prostoru pro kolena. Místo pro hlavu je rovněž nadprůměrné, ale ne takovým markantním způsobem jako v případě prostoru pro nohy. Superb je vzadu pořád o dost větší, i tak ale octavia nabídkou svého prostoru nezklame, stejně jako v případě minulé generace.

Zadní kola jsou dále od sebe



Na důležitější změnu se ale ve víru diskusí na téma čtyř předních světel jaksi zapomnělo. Vzrostl rozchod zadních kol, v případě verze s vlečenou nápravou o 20 mm, u víceprvkového zavěšení (motory nad 110 kW, CNG a 4x4) o 30 milimetrů. Podvozek jako samotný zůstal prakticky beze změn.

Škoda Octavia facelift 2017

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Experti z automobilky, přítomní na mezinárodní prezentaci, shodně potvrdili, že to mělo dva důvody. Tím prvním bylo zlepšení jízdních vlastností, více rozkročený automobil obecně lépe „sedí”. Druhým důvodem pak byly estetické důvody: auta s větším rozchodem lépe vypadají. To druhé je do značné míry subjektivní, to první není možné ověřit bez okamžitého přesednutí do verze před faceliftem a projetí totožné trasy.

Škoda Octavia facelift 2017

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Na dálnici jsme zaznamenali vyšší citlivost na boční vítr (foukalo ale opravdu hodně), u verze s jednodušším zavěšením podvozku při přejezdu ostřejší příčné nerovnosti pocítíte „odzadu” zhoupnutí. V zatáčkách se octavia se standardně dodávaným systémem XDS chová velice přesvědčivě a oblouk vykrouží skoro ukázkově (na rodinné auto).

Elektronická stabilizace zasahuje možná až zbytečně brzy, její nástup lze ale posunout (musíte do menu multimediálního systému, samostatným tlačítkem to nejde). Ve vyšších rychlostech (nad 160 km/h) byla zkoušená verze combi s motorem 2.0 TDI (110 kW) docela hlučná. Při 130 km/h točí na šestku 2150 otáček, nad 180 km/h se jí už moc zrychlovat nechce, do této hranice ale akceleruje ochotně a nabídne dobré pružné zrychlení, které od motorů TDI tak nějak očekáváte.

Škoda Octavia facelift 2017

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

A mimochodem: ta přední světla opravdu nejsou čtyři, ale jenom dvě, přičemž obě mají zhruba palec širokou plechovou „pásku” lakovanou v barvě karoserie. Pokud otevřete kapotu, uvidíte uchycení tohoto překrytí pomocí spojovacího šroubu. Přední světlomety jsou buď halogenové (H7 a H8) nebo Full LED a tedy složené výhradně z diod.

Diody najdete i v zadních svítilnách, kde je více rozehrán 3D efekt a kde najdete vodorovnou diodovou linku. A když už jsme u technologie Light-Emitting Diode: po vzoru superbu najdete uvnitř tenkou linku osvětlení s měnitelnými barvami (celkem je jich 10); jde o prvek příplatkové výbavy, u vrcholného provedení Laurin & Klement dostupný standardně.

Škoda Octavia facelift 2017

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Nová výbava, vrcholný Columbus nemá ani superb



Nové jsou rovněž asistenční systémy: nová je verze systému pro automatické parkování, nechybí asistent pro couvání s přívěsem nebo vylepšený systém Frontassist s lepší detekcí chodců.

K dispozici je rovněž adaptivní tempomat do rychlosti 210 km/h, detekce mrtvého úhlu (Blind Spot Detect) nebo radar pomáhající při couvání z nepřehledných míst. V druhé řadě sedadel pak najdete dva USB porty a zásuvku na 230 V, sklápěcí stolky nebo odnímatelnou LED baterku. Konečně je možné přikoupit vyhřívaný volant.

Vzadu přibyly dva sloty na USB a zástrčka na 230 V.

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Bohužel, pro vyhřívání předního okna stále slouží viditelné drátky, superb používá dražší řešení s fólií. Obecně: při srovnání se superbem vítězí dražší mladoboleslavský model. Logicky. Je prostornější, o dost hezčí a lépe jezdí mj. díky zadnímu víceprvkovému zavěšení.

Jenže octavia se mu v mnohém přibližuje: třeba interiér je, pokud si odmyslíte velikost, prakticky totožný a třeba v oblasti multimediálních systémů dostala octavie s 9,2 palcovým Columbusem lepší zařízení než vlajková loď Škody (ta ji dostane zanedlouho v rámci modelové péče).

Škoda Octavia facelift 2017

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Zajímavé je, že nejdražší multimediální systém zredukoval počet tlačítek na pravé straně (dokonce i kodiaq používá původní verzi), nyní má jenom pět tlačítek vlevo a zbytek ovládáte dotykem. Odezva je rychlá, grafika přehledná. V daných nabídkách se zorientujete rychle.

Příjemným benefitem jsou mapy s on-line dopravou, fotorealistické mapy nebo praktické informace typu cen benzínu v nejbližším okolí. Není to nic, bez čeho byste se neobešli, ale když už to máte, je to příjemné. Na stropě pak přibylo červené tlačítko SOS, kterým si můžete přivolat pomoc po dopravní nehodě.

Škoda Octavia facelift 2017 u zadních svítilen více rozehrává prostorový efekt.

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Stejné motory, 1,5 TSI přijde v červnu



Nabídka motorizací je stejná jako dosud, pouze pro variantu 2.0 TDI (110 kW) přibyla sedmistupňová převodovka DSG (typ DQ381, jenž zvládne přenést točivý moment až 420 Nm). Motory mají nejmenší zdvihový objem jeden litr (a tři válce), největší pak dva litry a čtyři válce. Výkonnostní spektrum začíná na 63 kW (84 k) a končí u 135 kW (184 k). Podle našich informací bude od června v nabídce nový koncernový motor 1,5 TSI, který jako první dostal nový VW Golf.

Resumé? Octavia je specifický model, který na podvozku golfu kouzlí s prostorem a nabízí jej opravdu přehršel. To platilo od druhé generace a platí to i nyní. Bonusem navíc jsou nové bezpečnostní a asistenční systémy. Octavia je nejúspěšnějším modelem Škody (věděli jste, že je to nejprodávanější kombi v EU?) a tak to patrně i zůstane, razantní změně přídi navzdory.

Škoda Octavia facelift 2017

FOTO: Martin Žemlička, Novinky