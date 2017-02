O tom, že dvanáctivoltové rozvody moderním autům už nestačí, ví své většina značek. Audi už připravilo modely pro velmi blízkou budoucnost, postavené na bází čtyřnásobné hodnoty, tedy 48V.

Stejně tak se do této neprobádané země podívá i Quant, firma, která už tři roky představuje nové a nové koncepty, slibuje, plánuje, ale zatím nic víc nepředvedla.

Quant e-Sportlimusine

FOTO: Quant

nanoFlowcell Quant F

FOTO: nanoFlowcell

Quantino

FOTO: Quant

Jejich nové auto Quant FlowCell 48Volt opět bude brát elektřinu ne z klasických akumulátorů nebo z palivových článků, ale z jakéhosi nabitého elektrolytu. Ten není toxický, hořlavý a průtokem přes speciální systém uvolňuje volné elektrony do systému. Přečerpávání elektrolytu je výjimečně jednoduché a hlavně ekonomické. Vždyť na jednu nádrž elektrolytu by mělo auto ujet více než 1000 km a hlavně by elektrolyt měl stát zlomek toho, co dnes stojí nádrž benzínu.

Auto bude spoléhat na čtyři elektromotory o výkonu 140 kW (každý), které dokážou auto vystřelit na stovku za 2,4 sekundy a maximální rychlost bude omezena na 300 km/h.

Ovšem, jak to bude doopravdy, zatím nevíme. Stejně jako všechny předchozí koncepty (Quant e-Sportlimusine, Quant F a Quantino) bude tohle jen koncept a zatím nic víc nikdo nikde neviděl. Žádná infrastruktura pro dobíjení elektrolytu, čerpací stanice ani továrna, která má stát ve Švýcarsku. A to první auta mají vyjet podle slibů už v roce 2018.