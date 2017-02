Nepůjde o nástupce modelu Evoque. Ten to zatím nepotřebuje, je to stále stejně dobře prodávaný automobil, i když už má dost let za sebou.

Nové auto bude o kousek větší než Range Rover Evoque, ale zase menší než Range Rover Sport. A navíc má jeho vzhled víc připomínat kupé, takže vzadu to s místem nad hlavou asi nebude až taková sláva.

Porsche Macan Turbo - přímý konkurent pro nové SUV od Land Roveru

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Podle britského časopisu Autocar se nový koncept, který se ve Švýcarsku představí, bude jmenovat Velar. Tohle jméno je ve světě Land Roveru velmi tradiční. Že ho neznáte? V šedesátých letech minulého století se jím označovaly všechny koncepty této značky.

Technika bude pocházet od Jaguaru F-Pace, ale podvozek by měl spíš inklinovat k Land Roverům, takže nerezignuje na terénní schopnosti. Samozřejmě, že na terén jsou tu jiné vozy (Discovery, Range Rover), ale proti Porsche Macan nebo Jaguaru F-Pace půjde o drsný teréňák.