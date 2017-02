Šlo by o speciální hybridní kamióny, které v současnosti vyvíjí Scania ve spolupráci s firmou Siemens. Ty by měly mít chytré pantografy, které se o všechno postarají samy. Při rychlostech do 90 km/h by byly zapojeny k trolejím, jakmile by rychlost stoupla, samočinně by se odpojily. Stejně tak by se odpojovaly ve chvíli, kdy by vůz vybočoval apod.

Výhodou tohoto řešení je, že elektřinu si nevozí kamion s sebou v ohromných akumulátorech, ale je k dispozici přímo na místě, kde je to potřeba.

Zkušební dráha eHighway

FOTO: Scania

Ale k tomu budou zapotřebí speciální dálnice – takzvané eHighways, které budou mít nad sebou natažené troleje. Tuhle novinku už nyní podporuje německé Ministerstvo dopravy, které už vypsalo výběrové řízení na zhotovitele dvou testovacích úseků ve Šlesvicku-Holštýnsku a Hesensku. Oba úseky by měly být dlouhé 12 km a první vozy by na ně měly vjet už v roce 2018.

Nákladní automobily napojené na síť v době připojení sníží emise až o 90 % a ročně by se ušetřilo 2 000 000 tun CO2, a to pouze v případě, že by bylo elektrifikováno 30 % německé kamionové dopravy. Spočítáno je i to, že dopravci by ročně ušetřili za palivo 20 000 euro (540 000 Kč) u vozidla o hmotnosti 40 tun a s nájezdem 100 000 km.

Už dnes se ale prohání první kamióny s pantografy po silnicích. Jeden kus je už elektrifikovaný ve Švédsku a jedna testovací dráha je v Německu.