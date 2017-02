Jet kdykoli, kamkoli, převézt cokoli. To je základ, proč vznikla tahle dodávka, kterou nazvali NV Cargo X. Je to speciál, který nečekejte v sériové nabídce. Jde jen o koncept, takzvaný „eye catcher“ pro autosalon v Chicagu.

Základem je dodávka NV 2500 HD, ale to je asi tak všechno Třeba motor byl vypreparován a místo něj se sem dostalo něco „chlapáčtějšího” – pětilitrový turbodiesel V8 Cummins z Nissanu Titan XD. Výkon 231 kW a točivý moment 752 Nm dodávce asi stačit budou, ať by dovnitř naložili cokoli.

Nissan NV Cargo X

FOTO: Nissan

Nissan NV Cargo X

FOTO: Nissan

Z Titanu XD pochází i podvozek s pohonem všech kol. Samozřejmě že pružení muselo projít nemalými úpravami, protože tohle auto má zcela jinou charakteristiku, ale i tak jde o famózní elektronicky stavitelný podvozek do nejnáročnějšího terénu. Zaujmou i velká kola o průměru 37 palců, kde největší jsou samozřejmě terénní pneumatiky General Grabber 3X. Světlá výška vozu je 55 centimetrů, což by mohlo stačit na Rallye Dakar.

Ostatně celá výbava je dělaná, jako by tam právě měla vyrazit – od výkonného navijáku vpředu, pořádného plechu na nájezdné hraně, tlumičem řízení o průměru kardanovy hřídele, přídavných světel…

Nissan NV Cargo X

FOTO: Nissan

Auto bude představeno na výstavě v Chicagu, ale nejen to. Ian Johnson už auto vytáhl do Pyeatt Draw trail, což je jedna z nejtěžších terénních cest v USA. Je to zážitek i z videí. Ian Johnson chtěl ukázat, že tohle není jen tak nějaký koncept na koukání, ale skutečný vůz do drsného terénu.