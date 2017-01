Tahle japonská značka se rozhodla, že všem ukáže, že pořádná motorařina ještě nevymřela. Zatímco ostatní značky se motají kolem stejného základu, který vylepšují rádoby udělátky, jako jsou katalyzátory, vstřikování močoviny, hromady elektroniky a hlavně snižování objemů agregátů s turbodmychadly, Mazda vytahuje na světlo staré známé motorářské pravdy a dělá z nich dokonalé pohonné jednotky.

Už současná auta nedisponují turbodmychadly, nemají zmenšené objemy válců, ale jsou to pořádné dvoulitry, které pracují s vysokou kompresí. A jde to. Emise jsou nízké, spotřeba taky. A na rozdíl od přeplňovaných minimotůrků je spotřeba tabulková podobná té reálné.

Nový agregát v roce 2018

Už v roce 2018 ale přijde nová éra, kdy motor s nepřímým vstřikováním, homogenní směsí ve válcích a s absencí zapalovací svíčky přijde na trh. Jak funguje? Jednoduše – zvýší se komprese na extrémně vysokou mez a v téhle chvíli je prakticky jedno, že do válce je vstříknut místo nafty benzín. Homogenní směs ve válci přitom pracuje s velmi nízkou teplotou, čímž se zásadně snižují i emise.

Podle Mazdy (ale i Nissanu, který na HCCI také pracuje) je zásadní výhodou, že se extrémně zvyšuje účinnost agregátu, a to až na 50 procent. Palivo ideálně shoří a prakticky ideálně spálená směs se odvede do výfuku. Má tedy menší emise a zákonitě při vysoké účinnosti i nižší spotřebu a vyšší výkon.

Samozřejmě, že tenhle princip se dosud nepoužíval, i když je znám už dávno, z mnoha důvodů. Tím nejzásadnějším je to, že se nedá v tak velkém rozmezí vstupních veličin (zatížení motoru, hustota a teplota vzduchu, barometrický tlak, palivová přípusť…) přesně odhalit, kdy dojde ke vznícení směsi. To se může regulovat vlastně jen plynulou úpravou časování ventilů. Ovšem moderní technologie už to umí, takže odpouštěním tlaku během komprese se dokáže regulovat ledacos.

Spotřeba 3,3 litru na 100 km



Kolik to tedy dá ve výsledku ve spotřebě? Mazda predikuje, že běžný agregát by i přes velké objemy válců mohl vystačit s pouhými 3,3 litry benzínu na 100 km. Počkejme si. Na konci roku 2018 by měly být venku. A Mazda na nich pracuje už dlouho. Vždyť v roce 2014 o nich mluvil tehdejší šéf Mazdy Mitsuo Hitomi. Ten sliboval, že nové agregáty Skyactive 2 budou moci být až o 30 procent účinnější, než tehdejší spalovací motory.

A jde to. Na světě už na motorech HCCI a jejich vylepšení pracuje hned několik firem. Třeba si můžete najít společnost Nautilus Engineering, která přidává jednu doplňkovou spalovací komoru a také menší ventil, čímž dokáže výrazně zvýšit účinnost a hlavně ještě snížit emise.