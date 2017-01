Japonci vsadili na agresivní design. Velmi agresivní, který zdůrazňuje především přední trojúhelníková maska, vůči světlům silně vystouplá vpřed. Chladič pak tvaru samozřejmě odkazuje na současnou designérskou ekvilibristiku Toyoty (vzpomeňme třeba na nové Aygo) nebo i Lexusu.

Ale nejen přední maska dává autu divokost. Vždyť už ten tvar karoserie. Ta je delší o pět centimetrů (celkem 4859 mm), ale nižší o 25,4 mm. I uvnitř se sedí výrazně níž, než tomu bylo doposud. Teď je navíc zaměření prostoru víc orientováno na řidiče a vzadu je nad hlavou méně místa, protože střecha padá rychleji dolů.

Toyota Camry

Pojďme se podívat, co nabídne auto pod kapotou. Základem je řadový čtyřválec o objemu 2,5 l, spárovaný s osmistupňovou automatickou převodovkou. Ten samý agregát, ale s mnohými úpravami pak je základem pro hybridní variantu. Na vrcholu pak stojí vidlicový šestiválec o objemu 3,5 litru.

Bohužel neznáme další data. Ta by měla být zveřejněna brzy po autosalonu v Detroitu. To by se měl vůz představit na svém vlastním galapředstavení.

Toyota samozřejmě do vozu nasadila všechny moderní bezpečnostní systémy, jako je hlídání jízdního pruhu nebo předkolizní systém. V nabídce bude hned čtveřice výbavových stupňů, kde dva nejvyšší mohou mít i sportovní paket, který na fotkách poznáte podle hodně dynamického předního nárazníku a černých devatenáctipalcových kol.

Toyota Camry je pro značku extrémně důležitý vůz, ale bohužel jen v USA. Evropa se ho nedočká.

