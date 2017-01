Možná by se zdálo, že v USA nyní panuje vůči naftovým agregátům dost silná nevraživost. Ale to je omyl. Ukazuje se, že Američanům je nějaká kauza Dieselgate ukradená a naftové motory se stále častěji dostávají do aut, konkrétně tam, kde mají smysl.

Velké pickupy, které jsou nejprodávanější auta na tamním trhu, postupně nabízejí naftové agregáty především pro jejich sílu, která zvýší možnosti tažení přívěsů. Také už slyší na slovo spotřeba a třeba tenhle nový nafťák ve Fordu F-150 nabídne nejnižší spotřebu v historii.

Ford F-150 - facelift

A co to vlastně bude za motor? Mělo by jít o vidlicový šestiválec o objemu tři litry, který se dnes montuje do Land Roverů. Ovšem tady by měl mít mnohé úpravy. Spojen bude s desetistupňovou automatickou převodovkou. Bohužel neznáme výkonové parametry ani další informace. Ty přijdou až těsně před uvedením motoru na trh, což by mělo být někdy v půlce roku.

Stejně tak Ford F-150 dostal nový základní benzínový šestiválec, kde ten o objemu 3,5 litru nahrazuje o dvě deci menší, ale stejně silný. Jeho novinkou je nepřímé vstřikování.

Ford F-150 - facelift

Ford F-150 - facelift

Motor 2,7 EcoBoost dostane větší porci výkonu, stejně jako vidlicový osmiválec 5,2 l. Přesná čísla ale opět Ford nesdělil.

Nový vzhled vozu sjednotil přední část, takže maska chladiče je ve většině verzí tak nějak víc součástí auta a nevypadá jako poklop na motor. Ale kdo chce, je tu stále ten ohromný černý otvor mezi světly (viz obrázky). Světla vypadají téměř shodně, ale jsou zcela nová, protože začala používat LED techniku u dražších variant.

Ford F-150 - facelift

Ford F-150 - facelift

Úprav je samozřejmě spousta, ale nás bude zajímat ještě trochu technika. V interiéru třeba přibyl infotainment, který dokáže distribuovat internet pomocí wi-fi signálu z LTE příjmu dat. O audiosoupravu vyšších výbav se postaral Bang&Olufsen. Tenhle obr pak dokáže také jezdit s adaptivním tempomatem, a to dokonce i v kolonách, kde sám zastaví a zase se rozjede.

Auto se začne prodávat někdy v polovině roku 2017, ceník zatím Ford nesdělil. Jak je zvykem, F-150 je auto vyloženě určené pro americký trh, takže u nás máme smůlu.