Další z řady autonomních aut, tedy vozidel, která nepotřebují řidiče, představilo BMW. Nešlo o žádný futuristický koncept, takže se o něm na stránkách českých deníků a magazínů vlastně nikde nedočtete. O to zajímavější však je.

Jde totiž o BMW 5 současné výrobní řady, které bylo vybaveno všemi senzory a mechanikou pro autonomní řízení. Sériové auto tak dokáže jezdit samo. A testy začnou už tento rok. Na rozdíl od ostatních značek se BMW nesnaží vypadat, že spadl z vesmíru veškerý rozum právě na jejich inženýry a autonomní řízení je vlastně kompletně vyřešeno. Naopak.

BMW 5 s Copilotem

FOTO: BMW

Nová pětka bude mít autonomní řízení zatím jen na dálnici. Zato ale bude mít spoustu zajímavých doplňků, jaké ještě nikde nebyly. Třeba řidiči ve volných chvílích nabídne informace o místních památkách. Nebo součástí vozu je i Cortana, tedy hlasová komunikace od Microsoftu. Auto díky propojení je schopné i přečíst zprávy, upozornit na blížící se schůzky nebo vybrat vhodnou restauraci.

Bez volantu, bez tlačítek

Koncept i Inside je takový interiér budoucnosti. Jen vágně naznačená karoserie je spíš nositelem velmi futuristického automobilového interiéru, kde to hlavní je holografické ovládání všeho. Tedy kromě pedálů a volantu. Ale jakékoli tlačítko tu chybí. Holografické zobrazení tlačítek po interiéru má dokonce haptickou odezvu. Jak to? Prý ultrazvukem, takže i když budete mávat prsty ve vzduchu, dostanete prsty signál, jako byste něco stlačili.

BMW i Inside

FOTO: BMW

Samozřejmostí je jeden ohromný displej místo přístrojové desky. To, co je ale zajímavé, je koncept nového audiopřístroje, který má reproduktory v opěrce každého sedadla. Takže každému cestujícímu může hrát jiná hudba, ale ostatní ji neuslyší. Zajímavé je také to, že BMW v tomto konceptu (označuje jej jako automobilovou technologickou sochu) řešilo také skládání volantu v případě autonomního řízení.

BMW i Inside

FOTO: BMW

BMW i Inside

FOTO: BMW