Americká agentura pro bezpečnost na silnicích NHTSA se začala v poslední době dost zajímat o auta, která nějakým způsobem zranila lidi kvůli tomu, že se samovolně rozjela, i když jim řidiči zařadili na převodovce pozici P. Nejdřív to byly vozy Dodge Durango (rok výroby 2014–2016) a RAM 1500 (2013–2017) s otočným voličem převodovky. Těch není vůbec málo. Mělo by jít o jeden milión vozidel. Zraněných bylo devět.

Nyní jsou kontrolovány i vozy značek Jaguar a Land Rover. Tady jde zatím o výrazně menší množství aut – 39 000 kusů, a to modelů Jaguar XF (rok výroby 2013) a Range Rover Evoque (2012–2014).

Podle serveru Automotive News jde zatím o sedm případů, kdy se vozy Jaguar a Land Rover i přes zařazený stupeň P na automatické převodovce a při nezatažené parkovací elektronické brzdě samovolně rozjely. Čtyři lidé byli takovými vozidly zraněni.

Trochu zmatení Američané

Zatím netušíme, jestli tyto zprávy nepatří do stejné skupiny jako ty, které se objevily asi před rokem, kdy Američané byli silně zmatení z voličů automatické převodovky vozidel koncernu Fiat-Chrysler. Tehdy se kruhové voliče automatické převodovky po otočení vracely zpět do středové polohy a indikace zařazení se děla „pouze“ signalizací diodou a informací na přístrojovém štítku. Americké uživatele tento systém mátl a chtěli raději klasické „cvaknutí“. Zmateným uživatelům aut to způsobilo 41 zranění.