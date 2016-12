Uber plánuje velký vstup do světa alternativní autodopravy se samořiditelnými vozy. Kvůli tomu vstoupil i do velkého společného podniku s Volvem. [celá zpráva]

Minulý týden postavil šestnáct vozů na silnice San Franciska a vyrazil s nimi do provozu. [celá zpráva]

Samozřejmě že si nedovolil je tam poslat opravdu bez řidiče. Každé auto mělo svého „dozorčího technika“, který korigoval případné nedostatky a řešil závažnější situace. Ovšem na internet se dostala videa, jak tyto vozy projíždějí křižovatkami na červenou, jak se zaseknou uprostřed křižovatky apod.

Dojel na speciální povolení



Ovšem to, co jim „podrazilo kola“ je právní regulace, která je v Kalifornii přísnější než v Pittsburghu, kde je Uber nasadil poprvé. Kalifornský regulátor dopravy vyžadoval speciální povolení k testování, které Uber neměl. Ten se bránil, že jej nepotřebuje, protože jeho auta vlastně neustále kontroluje fyzická osoba. To ovšem neobstálo, a tak Uber musel auta stáhnout ze silnic, protože spor došel tak daleko, že kalifornské úřady prostě zrušily vozům registraci.

Ačkoli je Kalifornie vůči autonomním vozům velmi vstřícná, požaduje speciální povolení. Má tak přehled nad všemi podobnými vozy, jejich provozem a hlavně všemi, byť těmi nejmenšími nehodami, kterých jsou vozy účastníky.