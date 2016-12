Nárazník má pohltit kus nárazové energie a přenést ji do deformačních zón. Nárazníky jsou ale stále sofistikovanější. Jsou vyrobené sice stále ze speciálního plastu, ale za nimi se skrývá technika, která by před lety byla zařazena do kategorie kosmických letů – senzory ultrazvukové, laserové, radary, čidla…

Stačí malý ťukanec a malé parkovací senzory jsou na kousky. Jeden pak přijde třeba na tisíc korun a v nárazníku jsou třeba čtyři. A to nemluvíme o dalších čidlech, jako je detektor vzdálenosti automobilů, který je součástí automatického brzdného systému.

Náklady na opravy i banálních nehod tak prudce stoupají a americké pojišťovny už musely sáhnout ke zdražení pojistek. Například po 31. říjnu zdražily tři největší pojišťovny ve státě Illinois. State Farm zdražil o 5,9 %, Allstate o 6,9 % a Geico o 3,9 %. Všechny pojišťovny ale sborem říkají, že podporují nové technologie, které zachraňují životy a minimalizují zranění. To stojí za zvýšené náklady.

V Evropě zatím pojišťovny k podobnému kroku nepřistoupily, ale s velkým nárůstem technologických vymožeností se také budou muset vypořádat. Stejně tak se všechny pojišťovny světa budou muset domluvit a najít společnou cestu v pojišťování automobilů se samočinným řízením. A to bude ohromný oříšek.