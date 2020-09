Nechtěné přibývání na váze aneb Když se u jídla rozptylujeme

Skloubit péči o rodinu, náročné zaměstnání i soukromý či společenský život nebývá vždy jednoduché. Není tak výjimkou, když lidé ve snaze ušetřit potřebný čas dělají více věcí najednou. U některých věcí to není na škodu, u některých by se to ale nemělo raději praktikovat vůbec - třeba u jídla.