Kdo je nejčastější obětí komárů a kdo je naopak odpuzuje

Možná letos také řešíte, že ať děláte, co děláte, je vaše tělo plné štípanců od komárů, zatímco jiné lidi kolem vás nic z toho netrápí, jelikož se jim komáři prostě vyhýbají. A pokud už je některý z nich přece jen kousne, obejde se to bez větších reakcí. Podle odborníků je to dáno mnoha faktory, které ne vždy lze přímo ovlivnit.