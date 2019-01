Kristýna Léblová, kk, Novinky

Společenský večer s názvem „Sebevědomí pro každý den“, který se konal 15. ledna v Českém muzeu hudby v Praze, ukazuje, že i s tímto onemocněním lze žít kvalitní život. Hlavním poselstvím je: nepodceňujte prevenci, přijďte včas.

Několikátým rokem se ho jako modelka účastní i jednačtyřicetiletá Hana Králová, kterou rakovina prsu zasáhla před deseti lety.

„První chvíle byly hodně těžké, nechápala jsem, proč se to stalo zrovna mně. Naštěstí jsem se ale dostala k paní profesorce Abrahámové, která mi velmi důsledně a podrobně vysvětlila, o co jde a že to není konec světa,“ usmívá se energická blondýnka, která absolvovala pět let léčby v podobě chemoterapie, biologické léčby, hormonální léčby, potom ještě následné léčby.

Přestože přišla o všechny vlasy, pozitivní přístup k životu a podpora rodiny a přátel zajistily, že všechno zvládla a dnes může říct, že je zdravá.

Bývalá pacientka Hana Králová si módní přehlídku užívá už několikátým rokem.

FOTO: Novinky

Rakovina se nevyhnula ani moderátorovi večera Petrovi Horáčkovi, kterému chorobu diagnostikovali před pěti lety, v šedesáti.

„Rozhodoval jsem se, co s tím. Jakou cestou na rakovinu půjdu. Nastudoval jsem vše o protonové léčbě, a protože tato léčba neomezuje vůbec v další činnosti, rozhodl jsem se pro ni,” říká dnes vyléčený pacient.

Také přiznává, že první informace byl neskutečný šok, ale nenechal si to líbit a dle vlastních slov zabojoval.