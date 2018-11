Zdena Nováčková, Právo

Existuje celá řada bylin na posílení močového ústrojí, o čemž svědčí i nabídka urologických čajů z různých bylinných směsí. V nich obvykle najdete lichořeřišnici, vřes, plody brusinky, přesličku, březové listí, květ černého bezu, listy borůvek, ibiškový květ, kopřivu, meduňku, mateřídoušku, vrbovku malokvětou, lněné semínko, šípek, rozmarýn, truskavec, mátu, kořen jehlice, kořen lékořice, petrželový kořen i nať, průtržník, list jasanu a tím výčet zdaleka nekončí.

Na každého účinkuje trochu něco jiného. K nejsilnějším bylinám, které dokážou močový měchýř účinně posilovat a chránit proti bakteriím, patří lichořeřišnice, vřes obecný a medvědice.

Lichořeřišnice

Tahle chutná bylina (její čerstvé květy a listy jsou výborné například v salátech) dokáže silně antibioticky působit na široké spektrum bakterií v oblasti urogenitálií. Trpíte-li častými záněty, je výhodné tuto letničku pěstovat na zahradě nebo na balkóně v květináči a zařazovat ji pravidelně do jídelníčku po celé vegetační období.

Chutná trochu jako ředkvička. Můžete ji i naložit do octa. Sušená nemá tak silné účinky, takže v zimě a při nemoci je lepší sáhnout po tinktuře, což doporučuje i bylinkářka Jarmila Podhorná s tím, že je skvělá i jako prevence, pokud chceme získat protilátky a zamezit návratu onemocnění. „Nejlepší je rostlinu užívat opakovaně jednou nebo dvakrát ročně.“

Jak připravit ocet pro zimní období? Čerstvou lichořeřišnici (květy, listy, lodyhy) důkladně umyjte a nakrájejte. Na jeden díl byliny přidejte dva díly kvalitního jablečného octa tak, aby kousky rostliny byly zcela ponořené. Sklenici uzavřete a nechte macerovat tři týdny na světlém místě. Občas protřepte. Nakonec ji přeceďte a ocet uchovávejte v lednici nebo na chladném místě.

Užívá se čajová lžička výluhu ve 2 dcl vody po dobu šesti týdnů. Ale ocet můžete i běžně používat v salátech – posílíte tak svoji imunitu.

Medvědice lékařská

Jedná se u nás o vzácnou bylinu, která se svým vzhledem na první pohled podobá brusince. Však také tento zakrslý keřík patří do stejné čeledi – a to vřesovcovitých. Její plody rostou v jakýchsi hroznech, odtud zřejmě i některé z lidových názvů této vynikající léčivky (hrozník, lesní ostružina, medvědí hrozen, medvědík, nedvědice, polárníček, kostrhounek nebo tolokněnka).

I medvědice působí protizánětlivě, a to zejména na močové cesty, ledviny i močový měchýř. Zamezuje také zadržování vody v těle. Látky v ní také pomáhají snížit kyselost moči, zabraňují tak vzniku močových kamenů. Dokáže také již vzniklé kameny rozpouštět. Užívají se hlavně listy medvědice – a to jak čerstvé, tak sušené na čaj nebo tinkturu.

Pozor! Rostlinu nelze užívat dlouhodobě, mohlo by dojít k poškození jater! Není také vhodná pro děti do pěti let, těhotné a kojící ženy a pro lidi, kteří prodělali nějaké onemocnění jater.

Vřes obecný

Jde o všestranně a univerzálně působící rostlinu. Uplatňuje se hlavně v urologii jako prvotřídní dezinfekční prostředek močových cest s močopudným účinkem. Vřes je silně protizánětlivý, působí dokonce i při komplikacích běžných onemocnění močových cest, jako je třeba zánět ledvinové pánvičky. Při opakovaném dlouhodobém užívání také dobře rozpouští močové kameny.

Vřes patří k osvědčeným léčivkám a jeho užívání má dlouholetou tradici. Nejvhodnější je pořídit si tinkturu, obzvláště když její působení ještě podpoříte koupelemi v odvaru této byliny. Koupel připravíte snadno – asi dvě hrsti byliny nechte louhovat ve studené vodě do druhého dne, potom krátce, cca pět minut povařte a ještě čtvrt hodiny louhujte. Scezený výluh vlijte do připravené koupele. V té je třeba zůstat nejméně čtvrt hodiny. Potom nezapomeňte oblast beder zabalit do tepla.

Účinky této byliny se ještě násobí v bylinných směsích – bylinkářka doporučuje spojení vřesu s měsíčkem a pcháčem, ale kombinací do čajových směsí je celá řada. Na ledviny (a samozřejmě i na celé močové ústrojí) bude dobře působit například směs z hluchavky, heřmánku, břízy, vřesu a celíku zlatobýlu. Má pročišťující účinky.

Pro zklidnění



K zahlazení nepříjemných pocitů (svědění a pálení), které nemoci močového ústrojí provázejí, může přispět čaj z třezalky. Nebo také speciální zklidňující směsi s levandulí, meduňkou, třezalkou, pelargonií, chmelem, mučenkou, řimbabou a rozmarýnem. Takový čaj i celkově zklidní organismus.