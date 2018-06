Často se začíná ruční výměnou s menším objemem roztoků, což je pro adaptaci organismu lepší. Při ruční výměně se čistý roztok napustí katétrem do břicha. Ten se poté uzavře a tělo do roztoku uvolňuje odpadní látky, jako jsou kreatinin nebo urea. Roztok naplněný těmito látkami se zhruba po 4 hodinách vypustí. Tento proces se opakuje zhruba 1-4 x denně, pochopitelně záleží na aktuálním stavu pacienta. Při dialýze je potřeba dodržovat podmínky naprosté čistoty a vše dezinfikovat. Další možností je strojová peritoneální dialýza. Při ní se roztok v břišní dutině vyměňuje pomocí přístroje, zvaného cycler. Dialýza trvá zpravidla kolem osmi hodin, tedy v noci, kdy pacient spí. Během dne se již dialyzovat nemusí. Přístroj během procedury na pacienta dohlíží a v případě, že by si ve spánku například katétr zalehl, jej upozorní varovným signálem. Právě strojovou domácí dialýzu využívá nyní i pan Eduard. „Zhruba čtyřikrát týdně se dialyzuji manuálně a zbytek strojově. Je to pro mě velmi pohodlné, když jdu například po práci sportovat, tak se kolem jedenácté připojím a do rána jsem zdialyzovaný,“ uvádí pacient. Velkou výhodou je naprostá volnost v kombinaci těchto dvou technik podle potřeby pacienta. Ruční výměna má podstatnou výhodu, a to, že je dobře transportovatelná. V podstatě na všechno stačí menší příruční zavazadlo. Přístroj lze s sebou vzít také, ale musí se počítat s dalším zavazadlem velikosti velkého cestovního kufru. V případě plánovaného cestování je dokonce pacientovi umožněn zdarma dovoz dialyzačních roztoků na určené místo. Například přístroj Claria umožňuje přenášet data o průběhu léčby od pacienta do počítače ošetřujícího lékaře. Využívá principu tzv. telemedicíny. Výhodou je i možnost upravit léčbu na dálku poté, co lékař došlá data z přístroje vyhodnotí.