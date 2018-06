das, Novinky

Pocení je pro tělo přirozená reakce, která pomáhá udržovat v organismu přijatelnou teplotu, přitom se zbavovat škodlivých látek z těla. Nadměrné pocení a zvláště zapáchající pot ale může jedince značně omezovat. Lidé zápach jednoduše netolerují. Ne náhodou z průzkumu vyplynulo, že až čtvrtina žen je schopna se kvůli zápachu nohou s partnerem rozejít. Tělesný pach totiž výrazně ovlivňuje naše chování, a to ať vychází od někoho jiného z okolí, či od nás samotných.

Pokud si jedinec sám uvědomuje, že mu nevoní nohy, často se to odráží na jeho sebevědomí, zvlášť když se mu nedaří zápach nějakým způsobem redukovat. Pro okolí je ale mnohem horší, pokud si zápach jedinec neuvědomuje a nijak ho neřeší. Cítit zápach nohou kolegy v zaměstnání není opravdu nic příjemného, zvláště pokud všichni společně sedíte v jedné kanceláři, stejně tak přijde-li někdo takový k vám na návštěvu.

Každý jedinec by měl mít na mysli, že pokud druhým tzv. nevoní, může u nich nadměrný zápach nohou způsobit až nevolnosti. Je tedy důležité brát ohledy i na druhé.

Co zápach nohou způsobuje



Za zápachem či nadměrným pocením nohou může stát hned několik příčin. Ať už jde o genetiku, hormonální či psychické změny, poruchy orgánů, některé druhy onemocnění, ale i špatnou obuv.

Pot obvykle sám o sobě nezapáchá. Problém je v bakteriích, které se živí potem a rozkládají jej. Proto je důležitá správná hygiena chodidel, která sice nezmírní pocení, ale alespoň omezí nepříjemný zápach.

Samozřejmostí by mělo být nošení kvalitní obuvi, a to jak kožené, tak např. sportovní, která umí odvádět pot. Zvolí-li jedinec nevhodnou uzavřenou obuv, vlhkost nemá kam unikat a pot o to víc zapáchá. Ani koženou obuv ale není dobré nosit dva dny po sobě, jelikož nestihne pořádně proschnout, o to větší zápach pak může způsobit.

Odborníci také radí nenosit obuv celý den a mít v zaměstnání přezůvky, což je ale mnohdy jen těžko realizovatelné. Po celodenním nošení uzavřených bot je pak také vhodná osvěžující koupel, například v řepíku, šalvěji nebo dubové kůře.

Věnujte pozornost i výběru ponožek. Při nadměrné potivosti se rozhodně vyhýbejte silonovým variantám, ideální jsou bavlněné anebo z bambusu. Když už chce žena silonky nosit, měla by volit alespoň ty, které mají antibakteriální úpravy, případně obsahují koloidní stříbro či jeho nanočástice.

Pomocníci proti nadměrnému pocení

Kromě hygieny, správné obuvi a deodorantů či antiperspirantů pomáhá omývání chodidel bylinnými odvary z dubové kůry, šalvěje, řepíku, mateřídoušky, bezu nebo octa. Octem lze vymývat i boty. Někdo si boty vysypává jedlou sodou a před použitím sodou potře i nohy. Někomu pomáhá i tzv. chytrá houba či tea tree olej. Jedna kapka oleje denně pomůže zastavit šíření zápachu, vyplatí se jej používat pravidelně a důsledně. Časté jsou i koupele nohou v hypermanganovém roztoku.

Vyrazíte-li ven bez ponožek, tak si boty vystříkejte sprejem s obsahem stříbra, po kterém vám nebudou v botách nepříjemně podkluzovat chodidla. Navíc nanočástice stříbra skvěle bojují proti tvorbě bakterií a nepříjemnému pachu obuvi. Někdy může pomoci i stříbrný předmět v botě. Pokud ho dáte do boty tak, aby vám nepřekážel při chůzi, za pár dní dokáže zápach v botě zneutralizovat.

Pomoci mohou i speciální vložky do bot vyrobené z mimořádně savé ovčí vlny, které jsou napuštěny speciální biocidní látkou.

Za trvalejší řešení pak lékaři považují botulotoxin, který umí dočasně zablokovat přenosy informací mezi nervem a žlázami. Rozhodně se ale nejedná o nebolestivou záležitost. Do chodidla je vpíchnuto malé množství jedu, přičemž jed působí zhruba tři čtvrtě roku, pak je nutné zákrok zopakovat.