Většina virů a bakterií se nachází na běžně používaných předmětech, kde se dokážou také úspěšně množit. Vyskytují se například na mincích a bankovkách, na klikách, madlech nákupních košíků, tlačítkách zvonků a výtahů, vodovodních bateriích a ručnících, na počítačových klávesnicích a myších.

„Většina lidí považuje za nejkontaminovanější záchodové prkénko, ale ve skutečnosti je mnohem špinavější počítačová myš a tu zase několikrát předčí klávesnice. A naprostou katastrofou, co do bakteriologického výskytu, bývají houbičky a hadříky na nádobí a někdy i kuchyňská prkénka,“ upozorňuje hlavní hygienička nemocnic Ústeckého kraje Mgr. Dana Vaculíková.

Infekce se také mnohem častěji předávají podáním ruky než líbáním, rizikové je pochopitelně i kýchání a smrkání. Podle údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) si až 95 % lidí nemyje ruce správně.

„Ruce bychom si měli umýt vždy, když přijdeme domů, obzvláště pak po cestě hromadnými dopravními prostředky, před přípravou jídla i po ní, před samotným jídlem, po kontaktu se zvířetem či jeho exkrementy, po vynesení odpadků, smrkání a kašlání a samozřejmě před a po ošetření rány,” vysvětluje ústavní hygienička z Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Lenka Hobzová.

Pokud jde o hygienu v domácnosti, jde předně o mechanické čištění ploch vodou a běžnými čisticími prostředky. „Pokud neřešíte nějakou akutní infekci, není nutné stále prolévat záchod Savem. To by naopak přispělo k množení velmi rezistentních bakterií, které by vám v důsledku mohly uškodit,“ dodává Hobzová.

Dalším stupněm hygieny rukou je jejich dezinfekce za použití speciálního dezinfekčního prostředku, který si poradí i s odolnými bakteriemi, může být také dobrým řešením na cestách s omezeným přístupem k vodě.

Jak by mělo vypadat správné mytí rukou?



Nejprve si navlhčete ruce a na ně naneste dostatečné množství mycího prostředku. Následně třete dlaň o dlaň, očistěte hřbety rukou s roztaženými prsty, dalšími pohyby umyjte i vrchní oblast prstů a poté samotné palce. Na závěr ruce opláchněte a utřete ručníkem na jedno použití. Jak takové mytí vypadá, vám ukážeme v přiloženém instruktážním videu.

„Důležité je si uvědomit, že v krizových momentech, jako je návštěva zdravotnických zařízení, ať už jsme v roli pacienta, nebo návštěvníka, je nutné si ruce dezinfikovat. Ideálně při příchodu do zdravotnického zařízení a při odchodu z něj,“ radí zakládající členka Národní pracovní skupiny pro hygienu rukou MUDr. Vilma Benešová.

Hlavním důvodem je vysoká koncentrace nemocných lidí a zároveň i přítomnost rezistentnějších kmenů mikroorganismů, než které jsou běžně zastoupeny v komunitním prostředí. Dezinfekcí pak dotyčný chrání sebe i své blízké.