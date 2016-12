Kosmetické firmy vybudovaly slibem, že budou vypadat mladší a krásnější, globální závislost u spousty žen. Do určité míry umí poskytnout to, po čem ženy touží. Tedy husté krásné řasy, krásně růžová líčka, dodat opálení, ale i zbavit se suché pokožky, případně vyhladit jemné vrásky.

„Pokud to ale myslíte vážně, vykašlete se na předražené produkty v koupelně. Spíše se zaměřte na to, co máte v kuchyni,“ říká kosmetička z Content Beauty Imelda Burkeová pro Dailymail.

Dodává, že ve svém salónu často dává lidem doporučení, které potraviny konzumovat a jakým se naopak vyhnout, pokud chtějí svou pleť udržet co nejdéle mladistvou. Přiznala, že mnoho klientů je překvapeno, protože jde o potraviny, které není zas až tak složité sehnat.

Papája

Věděli jste, že má papája zvlášť vysokou koncentraci vitamínu C? O tomto vitamínu je moc dobře známo, že hraje klíčovou roli v regulaci produkce kolagenu, ale pomáhá také v procesech hojení kůže, zdraví nehtů a vlasů. Je to silný antioxidant, zvyšuje množství vitamínu C ve stravě a může přispět ke zpomalení poškození volnými radikály.

Také chrání pokožku před UV zářením, které, jak je známo, způsobuje i předčasné stárnutí pleti. Papája ale není jediným druhem, který obsahuje vysoké procento tohoto vitamínu. Zařaďte do jídelníčku i čerstvé, tepelně neopracované potraviny, jako jsou papriky, kapusta, kiwi, brokolice, jahody a další.

Flavonoidy

Nikdy jste o nich neslyšeli? Nevadí. Flavonoidy jsou látky, které v potravinách poznáte podle typické žluté, červené nebo modré barvy. Co se týče jejich pozitivních přínosů pro pleť, posilují cévní stěny, snižují výskyt nitkovitých žilek v obličeji i na těle, redukují vznik nevzhledných tmavých kruhů pod očima.

Konzumací flavonoidů zvyšujeme mikrocirkulaci v pokožce napomáhající dodávání živin a kyslíku do horní vrstvy pokožky. Flavonoidy najdete v pohance, v šípcích a v plodech tmavé a černé barvy. Přirozeně se ale vyskytují i ve většině druhů ovoce a zeleniny.

Cukr

Cukr rozhodně není přítelem krásné a mladé pleti, stejně tak štíhlé postavy. Zvýšená hladina cukru v krvi vede k procesu zvanému glykace. Ten vede ke vzniku sloučenin ničících proteiny, jako jsou kolagen a elastin, životně důležité prvky pro mladistvou pleť. Nicméně pokud se rozhodnete cukr natírat na tvář, máte zelenou.

„Má přirozený zvlhčovací nebo hydratační faktor, který pomáhá hydrataci buněk. Cukr je také přirozeným zdrojem kyseliny glykolové, která se používá ke zlepšení textury pleti,“ vyjmenovává Burkeová. Jak tedy na něj? Udělejte si z cukru domácí masku. V mlýnku na kávu cukr podrťte na jemný prášek, smíchejte s olivovým olejem a lžičkou medu a naneste na pleť.

Kombucha

Konzumace probiotik, potravin, které podporují růst dobrých bakterií ve střevě, prokázala snížení zánětlivých reakcí v těle, tedy procesů, které jsou jednou z hlavních příčin stárnutí (zvýšení výskytu vrásek, jemných linek, povislé kůže, otoku a zarudnutí).

Pokud chcete zvýšit příjem probiotik, nemusíte nutně brát doplňky stravy. Vystačíte si například s fermentovanými potravinami. Co se týče tekutin, můžete vyzkoušet fermentovaný, lehce šumivý černý nebo zelený nápoj kombucha.

Arganový olej

Konzumujte ho, vmasírujte ho do pokožky, nebo dělejte obě věci najednou. Tento olej je bohatý na vitamín E. Ten je klíčem k antioxidační obraně pokožky a pleti. Absorbuje také energii UV záření a hraje velkou roli ve fotoprotekci pleti, což přímo souvisí s ochranou pleti proti předčasným projevům stárnutí. Na kůži působí protizánětlivě, pomáhá hojit jizvy, obnovuje pružnost pleti a redukuje jemné vrásky.

Arganový olej neohřívejte, konzumujte jej v přírodní formě, aby nepřišel o své živiny. V kuchyni jím můžete nahradit například olivový olej. Jeho ořechová chuť je skvělým základem do salátových zálivek.

Řasy

Chlorela a vodní řasy jsou bohaté na aminokyseliny a antioxidanty, včetně vitamínů B a C, bílkovin, omega 3 mastných kyselin, vápníku, železa a vlákniny.

Ať už řasy budete konzumovat, nebo je aplikovat lokálně (někteří lidé je přidávají do produktů péče o pleť), můžete tím zlepšit pevnost pokožky. Chlorelu seženete ve formě tablet i prášku. Řasy v prášku kvůli nevábné chuti konzumujte ideálně v podomácku vyrobených smoothie.