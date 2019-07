bok, Novinky

Nečekané pokleknutí před svou vyvolenou s prstýnkem v ruce a romantickým pozadím během společné dovolené či výletu bývá součástí nejen mnoha romantických filmů, ale i reálných situací. Pokud jde o jeden z nejdůležitějších momentů v životě, mnozí muži jednoznačně dodržují nepsanou formuli, že by mělo jít o nezapomenutelný okamžik, a to v kladném slova smyslu.

Najdou se ale i pánové, kteří to vezmou z jiného konce - nejprve dotyčnou vyděsí téměř k smrti, aby následně jako „zachránci” svou vyvolenou požádali o roku. Příkladem toho, jak by to podle dam rozhodně vypadat nemělo, je příběh ženy z Ruska, který nedávno proběhl sociálními sítěmi.

Nejmenovanou ženu na videu, které bylo v rámci celé „žádající” akce pořizováno, nejprve několik maskovaných mužů vytáhlo z jejího auta a vyhrožovalo jí, načež její přítel, který byl rovněž v autě, vystoupil, vše uklidnil a požádal ji o ruku, cituje The Guardian.

Even by Russian standards, that's just fucking nuts. pic.twitter.com/UjlXOvv4dr — Vince (@Captain_Cunto) 1. července 2019

K smrti vyděšená žena, která se uklidnila tím, že vše bylo jen hrané, nakonec řekla „ano”. A rozhodně nebyla první v takové situaci. Podobný příběh se již odehrál v Rumunsku. Podle odborníků by ale ženy po žádosti tohoto typu se sňatkem souhlasit neměly.

Podobně „nemístná” byla žádost jistého Anthonyho v roce 2017, který svou snoubenku, která se bála létat, přemluvil k letu malým letadlem. Na palubě předtím, než ji požádal, nejprve zinscenoval situaci ztráty řízení a následného opětovného „nalezení” kontroly, aby se vší pompou a hrdostí o chvíli později bezpečně i s vděčnou přítelkyní přistál. A podle navlečeného prstenu v závěru videa dopadla zřejmě i tato extrémní žádost souhlasem.

Manipulace a snaha ovládnout situaci ve svůj prospěch



Jde o to, že by žádost o vstup do manželství neměla být podmiňována jakýmkoli nebezpečím, nebo dokonce strachem o vlastní život.

Ačkoli se totiž muži mohou bránit tím, že jde jen o nahranou situaci, patrné je z toho podle odborníků jedno. Jednají jako pánové tvorstva, kteří si záměrnou manipulací a ovládnutím situace vynucují pozornost a snaží se nabrat cíleně kladné body, aby v dané situaci dosáhli svého - v tomto případě kladné odpovědi na žádost o ruku.