„Do Vicky jsem se zamiloval z mnoha důvodů. Vždy jsem obdivoval její ochotu řešit problémy, potýkat se s výzvami. Jako podnikatelka pracovala 70 hodin týdně, cestovala po světě a vždy si se vším poradila. Byla tedy vždy mým opakem. I proto jsem věděl, že se budeme soustředit na její kariéru a její podpora bude vždy mým hlavním úkolem v našem vztahu,” svěřil se pro server Yourtango čtyřicetiletý muž.

I když vždy počítal s možnostmi, jaké mohou nastat, nedokázal si zcela představit, jak moc ho kariéra jeho ženy a fakt, že vydělává víc než on, ovlivní. I když si rozdělili účty i starost o vše potřebné, ona byla vždy osobou, která platila nájem a další větší výdaje.

Zlomový okamžik nastal v okamžiku, kdy se manželé kvůli kariéře ženy rozhodli přestěhovat z amerického New Yorku do švýcarské Basileje. Stalo se tak půl roku po svatbě, a tedy nepřicházela v úvahu jiná varianta, než že se přestěhují oba. Manžel se tak vzdal svého místa učitele s tím, že si podobnou práci nalezne i ve Švýcarsku, což se mu podle jeho slov ale příliš nezdařilo.

„V Brooklynu jsem byl oklopen studenty a byl jsem v pulzujícím městě. Ve Švýcarsku jsou mou týdenní povinností tři hodiny němčiny, kterou vyučuji,” svěřil se muž.

Ve Švýcarsku se tedy začal cítit nejen nevyužitě, ale i osaměle a trapně, což vyústilo v to, že začal dělat své ženě naschvály.

„Začalo to poměrně nevinně - když jsem jednoho dne našel v koupelně na zemi její pyžamo, odkopl jsem ho v náhlém návalu vzteku tak daleko, jak to jen šlo. Druhý den ráno jsem našel doma na zemi její klobouk. Místo toho, abych ho uklidil do skříně, opět jsem ho odhodil jinam. To se opakovalo i s ponožkami, které žena nechala na gauči - ty jí schoval pro změnu pod deku. Pantofle pak pod gauč, aby je nemohla najít,” svěřil se.

Přestože mívá i „dobré” dny, kdy žádné naschvály nedělá, nic to nemění na faktu, že se stále cítí osaměle a nevyužitě. Občas za to svou ženu prý i nenávidí. Vicky ale její práce baví, a to je podle jeho slov to jediné, na čem momentálně záleží.