Dobrý den, jsem pět let vdovou. Před necelými dvěma roky jsem se přes internet seznámila s mužem, který žil nedaleko ode mě. Vídali jsme se tedy poměrně často. Chvíli jsme byli u něj v pronajatém bytě 1+1, chvilku u mě v domě. Asi po roce jsme začali uvažovat o sestěhování. Přítel se tedy nakonec nastěhoval ke mně. Velmi záhy si začal v domě budovat prostory na své koníčky a museli jsme i podle jeho přání předělat zahradu. Už při té každodenní práci jsem poznala, že je něco špatně. Nedá se s ním komunikovat o ničem jiném než o politice nebo jeho koníčcích, jak přejdu ke vztahu, je konec řeči. Když jsem měla problém s tím, že si mě za celý den nevšimne, neobejme, nepolíbí sám od sebe, ale jen když si o to řeknu, odpověděl mi, že jsme staří a přece po sobě nebudeme neustále lézt jako mladí. Navíc jsem mu i prý zevšedněla. Tehdy jsem si uvědomila, že je mu u mě dobře jen proto, že má ode mě veškerý servis. Nenamaže si sám ani chleba, nepřipraví ani snídani a když by si měl jít pro něco dojít sám do lednice, tak bude raději o hladu. Nikam se mnou nechodí, jediné, co ho zajímá, je počítač, televize a gauč. Spát chodí po půlnoci, ráno vstává dlouho. Ráda bych, aby ode mě odešel, protože to, co jsem k němu cítila, je pryč a jestli on ke mně něco cítí, se stejně nedozvím, protože se se mnou na toto téma odmítá bavit. Neumím mu to ale říct. Nevím, jak to jinak udělat. V poradně mi doporučili říct to narovinu, že je konec. Ale on nemá kam jít, byt už nemá. Jsem opravdu bezradná. Nerada bych mu ublížila. Bohužel si ani neumím představit, jak bych to vydržela v případě, kdybych mu nabídla, že by u mě mohl bydlet, dokud si něco sám nenajde.