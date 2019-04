Tereza Lindauerová, Novinky

Mnoho párů v produktivním věku dnes odkládá rodičovství, protože se bojí, že děti převrátí jejich život naruby. Díky dobrým ekonomickým podmínkám si dnešní třicátníci mnohem více užívají cestování, luxusních wellness dovolených, zážitků v exkluzivních restauracích a nákupů „všeho“, co je zaujme. Mnoho párů má pak pocit, že s dětmi se jejich život od základů změní, sníží se životní úroveň a zvýší stres.

Podle výzkumu britských vědců z university v Brightonu se také více jak 60 % párů bojí, že se výrazně zhorší jejich sexuální život, alespoň to tak vidí ve svém okolí u mladých párů s dětmi.

„Je jasné, že partnerství, manželství se příchodem dětí mění, pokud ale oba partneři dodržují jisté zásady, nemusí jít rozhodně o žádnou katastrofu. Někdy mám pocit, jako by tradiční rodina s dětmi byla pro dnešní mladé páry jako nemoc,“ upozorňuje pro deník The Telegraph psycholog Martin Ecker.

Podle něj přitom stačí držet se jednoduchých rad. „Nemít přehnaná očekávání, v době sociálních sítí je dobré nečekat, že vaše rodina bude vypadat jako z nějaké reklamy na Facebooku. Také je nutné nic neplánovat, co bude za tři měsíce, nebo za rok, vyhnete se tak frustraci, když plány nevyjdou. A do třetice doporučuji se dopředu pobavit o směru výchovy. Není nic horšího, než když má každý rodič jinou představu, to je totiž základ hádek mnoha párů.”

Četnost sexu klesá, ale časem se to lepší

Sexuologové se shodují, že jen tím, že člověk vstoupí do manželství, četnost aktu klesá. Páry, které nejsou sezdány, si užívají sexu až dvakrát více než lidé žijící v manželství. To je prý dáno tím, že manželé už „plánují a budují“ a na radovánky jim už tolik času nezbývá.

Možná v tom hraje roli ale i pocit jistoty tím druhým. S příchodem dětí často dochází i k dalšímu poklesu, ale především na začátku během prvních dvou let života dítěte.

„Sex v manželství už není taková nahodilá, řekněme romantická záležitost, jako když je člověk single. Když přijdou děti, četnost sexuálního aktu se o něco sníží. Ale do budoucna jde jen o to, jak si manželé svůj intimní život naplánují. Ti, kteří vědí, jak je intimita důležitá, investují do občasného hlídání a dopřávají si volných večerů jen ve dvou, včetně sexu samozřejmě. Ti, kteří se stanou otrokem rodiny a na sebe zapomenou, pak uspokojivý sex obvykle nemají,“ varuje francouzská sexuoložka Marion Loiseauová.

Jak by dle sexuologů mělo vypadat desatero spokojeného rodičovství