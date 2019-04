lin, Novinky

1. Přestaňte hledat toho pravého

Čím dříve se zbavíte myšlenky, že na vás někde čeká ten pravý, tím lépe. „Spřízněná duše je mýtus,“ říká terapeut Zach Brittle pro Huffington Post. Ve skutečnosti závisí jen na vás a vašich nárocích, které by měl potencionální partner splňovat.

Pokud se oprostíte od myšlenky spřízněné duše, nebo si v hlavě nastavíte, že jich může existovat mnohem více než jedna, pak je snazší uvažovat racionálně a stanovit si mezníky, které vám pomohou v rozhodování.

2. Berte to osobně

V dnešní době plné seznamek a seznamovacích aplikací je velmi snadné sklouznout k předpojatosti a rychlým závěrům. Mějte na mysli, že i za ne příliš sympatickým profilem se může schovávat někdo, kdo váš život může převrátit naruby.

„Uvědomte si, že randění by se mělo odehrávat mimo obrazovku smartphonu. K poznání člověka je potřeba vynaložit snahu i čas,“ radí vztahová koučka Deb Besingerová.

3. Randěte střízliví

Pro někoho možná úsměvný bod, ale věřte, že alkohol dokáže do velké míry změnit vaše mínění a snížit obvyklé standardy.

„Alkohol odbourává nervovou úzkost, stejně jako racionální obavy, a proto byste se mu alespoň při prvních schůzkách měla vyhnout, nebo ho omezit,“ říká psycholog Greg Cason.

4. Když nemáte zájem, postavte se k tomu čelem

Pokud po určité době randění vznikly mezi vámi a vaším protějškem jisté odlišnosti a vy byste vztah ráda ukončila, pak to udělejte pořádně.

„Čistý konec vztahu, bez ohledu na to, jak dlouho trval, by se měl považovat za samozřejmost. Usnadní to situaci všem účastníkům, na rozdíl od toho, když se jeden z partnerů snaží tomu druhému vyhýbat nebo se začne chovat chladně,“ říká vztahová koučka Meg Rectorová.

5. Potencionální partner není partner

Fantazírování o partnerovi je velmi nebezpečné a pravdou je, že většinou ani nekončí dobře. Snažte se ze svého proudu myšlenek vypustit slovo „kdyby“ a berte partnera takového, jaký je.

„Láska je velkorysá, ale to neznamená, že se z introverta stane král tanečního parketu a ze sukničkáře usedlík, který bez vás nedá ani ránu,“ říká odbornice na vztahy Jenny Blocková. Při fantazírování jste zkrátka neupřímné samy k sobě i k vašemu partnerovi.

6. Sama sobě příkladem

Nesnažte se najít toho nejlepšího partnera, snažte se být tou nejlepší verzí sama sebe. Zaměřte se na svou osobnost, dovednosti, hodnoty i potřeby a přestaňte o sobě pochybovat.

Každou neúspěšnou schůzku berte jak cvičení, které vás posílí a dodá na zkušenostech. V žádném případě se ale nenechte odradit. Aby vztah mohl fungovat, je důležité nejdříve poznat sama sebe, a až následně člověka, se kterým chcete strávit život.