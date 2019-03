la , Novinky

Když partneři řeší dlouhodobě uvadající sexuální apetit a s tím rostoucí nespokojenost ve vzájemném soužití, je na čase se zamyslet nad tím, proč se tak děje. Proč najednou vzájemná přitažlivost nefunguje jako kdysi.

Důvodů může být mnoho, tou nejzásadnější informací ale je, zda je neuspokojivý sex skutečně jádro problému, či je to jen důsledek zásadnějších vztahových problémů. Protože řešit uspokojení v sexu s partnerem, kterého nemůžete vystát po vztahové stránce, je jen zbytečné plýtvání energií.

V tom vám jednoduše nepomůže žádná erotická pomůcka, otevřená komunikace, sledování porna ani návštěva swingers party. V ten okamžik je nejdůležitější vyřešit samotný vztah.

Důvody neuspokojivého sexu



Za nejčastější důvod neuspokojivého sexu v dlouhodobých vztazích je považován stereotyp, ale časté jsou i zdánlivé „maličkosti”, jako je péče o sebe sama.

„Lidé by si měli uvědomit, že i takové věci jako třicet kilo navíc oproti váze, kdy jste si říkali své ano, vytahané domácí tričko a tepláky nebo zanedbaný vzhled dokážou zapříčinit své, třeba i nulový apetit u partnera,” upozorňuje sexuolog Ondřej Trojan z TH kliniky.

Dalším problémem jsou nevyřčené sexuální touhy. „Často řešíme případy, kdy jeden v páru touží po určitých praktikách, třeba použít bičík nebo být svázán a ten druhý o tom ani neví. Určitě je dobré se zkusit o tom pobavit. Těžko sice dojde ke stoprocentnímu překrytí, ale partneři mohou najít vzájemnou shodu, která už tak vnese do sexuálního života čerstvý vítr,“ doplňuje Trojan a dodává:

„Pokud někdo upřednostňuje tvrdší sex nebo jakékoli jiné nestandardní praktiky, je dobré si takové věci vyjasnit předtím, než založí rodinu nebo mají dítě. Protože dlouhodobě takovou diskrepanci páry obvykle neunesou.“

Swingers party může vztah zachránit, ale i ukončit



Řešení neuspokojivého sexu existuje celá řada. My se zaměříme na jednu z možností, tedy swingers party. Je ale zapotřebí si říci dopředu, že jakékoli zpestření vztahu musí být založeno na oboustranné spokojenosti, kdy oba z páru prožívají uspokojení, a nikoli stres.

Ať se tedy bude jednat o návštěvu swingers klubu, domácí party, kdy se promíchají páry nebo přizvou další osoby, vždy musí být pár ve shodě a dodržovat dohody.

„Pozvat si někoho třetího do postele může být celkem riskantní, protože nikdy nevíme, jak budeme reagovat jako partner, když uvidíme toho druhého s někým jiným. Sexuální hračky nejsou zatíženy rizikem žárlivosti, stejně jako erotické filmy. Když se pár domluví a chtějí si oba vyzkoušet swingers klub, doporučil bych napoprvé spíše se inspirovat a být tam spolu, aby zde byl prostor pro uvědomění si, jak to prožíváte a zda je vše vnitřně dobře. Neprostřídat hned několik partnerů. Když se pak společně shodnete na partnerském promíchání a nedostaví se žárlivost, může to fungovat. Vždy je zde kromě zdravotních rizik i emocionální riziko, že celou záležitost jeden z partnerů neunese,” varuje sexuolog.

Swingers party tak může vztah oživit, ale i ukončit. „Máme klienty, kteří vám řeknou ruku v ruce, že kdyby nepřišli do našeho klubu, tak už spolu nejsou. Samozřejmě pokud je vztah skutečně rozbitý, swinger party ho neslepí,“ říká Petr Janíček z Fantasy klubu.

Swingers party tak není místem, kde by mohl být zachráněn problémový vztah. Taková party jen zveličí opravdové problémy a vztah se pravděpodobně rozpadne o to rychleji.

Někdy ale skutečně jen změna prostředí může sehrát obrovskou roli v zažehnutí nové jiskry v dlouhodobém vztahu.

„Zdaleka neplatí, že se partneři hned na party zapojí do skupinového sexu či si okamžitě vymění partnery. Často si partneři jen mezi sebe přizvou dalšího člena, ať už ženu, či muže. Někdy jim ale postačí se jen dívat nebo být viděn se svým partnerem,” dodává Janíček.

Partneři si ale od začátku musí být vědomi, že pokud nebudou vzájemně respektovat hranice, které si v rámci svých sexuálních praktik stanovili, jen těžko může dojít k pozitivní změně v posteli.

„S partnerem jsme si pouštěli občas porno, používali jsme sexuální hračky, všechno bylo fajn, ale swingers party nám potvrdila, že on není stavěný na vztah a jen urychlila moje prozření,“ komentuje osmatřicetiletá Eliška svou zkušenost a dodává:

„Sex jsme měli oba stejně rádi, swingers mě bavily, vždy jsem si tam připadala jako žádoucí žena, mohla si užít hezké spodní prádlo, různé praktiky a atmosféru, potkali jsme tam fajn lidi, ale přítel byl postupně víc a víc jak utržený ze řetězu a já jsem řekla dost. Na tuhle srandu musíte být opravdu ve vztahu pevní v kramflecích.“