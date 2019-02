bok, Novinky

Věnujte mu svou plnou pozornost

„Když si budete u večeře prohlížet zprávy v mobilu, mužský mozek podobné chování vyhodnotí jako zprávu, že pro vás není důležitý,” popisuje vztahový terapeut Mike Dow jednu ze situací, která mužům zrovna nelichotí. I když to nemusí hned znamenat, že ho nemilujete, je lepší, když se podobných kroků vyvarujete a věnujete partnerovi svou plnou pozornost.

Oblečte si šaty, které na vás rád vidí

Není důležité, jak dlouho jste s partnerem ve vztahu. Pokud se jen kvůli němu pěkně obléknete, dáte mu jasně najevo, že i po letech se mu stále chcete líbit.

„Mužský mozek je s vizuálními podněty propojen mnohem více než ženský,” popisuje Dow. „Když vás uvidí v sexy šatech, jednoduše to pro něj značí, že po něm toužíte,” dodává pro Woman´s Day.

Připravte mu oblíbené jídlo

„Nejlepší cesta k mužovu srdci je přes jeho žaludek,” říká Dow. Tím, že budete vědět, co má nejraději, aniž byste se ho na to musela znovu a znovu ptát, mu dáte najevo, že o něj opravdu stojíte. O to víc, když mu jeho zamilované jídlo i připravíte.

Dbejte o sebe

Snižování stresu, správná životospráva, cvičení, skoncování s kouřením - to vše jsou náznaky, nejenže chcete udělat něco sama pro sebe a své zdraví, ale i pro svého partnera.

Tím, že o sebe budete pečovat, děláte něco dobrého nejen pro sebe, ale i vztah. Dáváte muži najevo, že pro něj chcete být krásná.

Dopřejte mu čas jen pro něj

Mnohé ženy nemají problém sdělit, že potřebují čas i samy pro sebe a své aktivity či koníčky. Muži to tak jasně najevo dávat neumějí. Proč mu tedy nenaznačit, že by si mohl udělat více času na kamarády a zajít s nimi třeba na pivo nebo se o víkendu místo domácích prací věnovat sám sobě?

„To jsou způsoby, jak muži vyjádřit svou podporu a ponechat mu jeho volnost, aby mohl být ještě lepší,” uvádí klinická psycholožka Andra Broshová.

Pochvalte jeho vzhled

„Pravdivé komplimenty ohledně jeho vzhledu ho utvrdí v tom, že ho obdivujete, což se rovná v mnoha případech lásce,” vysvětluje Broshová.

Požádejte ho o radu

Každý muž je rád, když cítí, že je potřebný a že na jeho názoru záleží. Nebojte se ho proto občas požádat o radu.

Vyslechněte ho

Domácí starosti, potíže v práci, s kolegy - i muži se musejí vypřádat s podobnými tématy. Vytvořte jim proto doma bezpečný přístav, kde budou moci vyjádřit své pocity či obavy. Zajímejte se, kvůli čemu jsou smutní, co je trápí. Mnohdy stačí jen vyslechnout, není třeba ihned navrhovat nějaké řešení.

Udělejte z domova bezpečný přístav, kde se bude moci muž svěřovat se svými problémy.

Děkujte i za maličkosti

Vyzvedává občas váš partner či manžel děti z kroužků, školy, chodí na nákupy? Pak mu nezapomeňte i za tyto běžné úkony poděkovat.

„V tomto čím dál hektičtějším světě lidé zapomínají být vděční za maličkosti. Vyjádřete mu své city, poděkujte, i to se počítá,” radí vztahová a manželská terapeutka Carin Goldsteinová.

Objímejte ho

Zkuste ráno předtím, než odejdete do práce, vyměnit rychlý polibek na tvář za vřelé objetí. Uvidíte, že to partner ocení.

„Zatímco ženy jsou spíše propojeny verbálně, muži přikládají více důležitosti dotekům,” vysvětluje Goldsteinová.