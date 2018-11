lin, Novinky

Proč jste se s minulou partnerkou rozešli?

Slova o expartnerech na první schůzku nepatří. Nezapomeňte, že se jedná o rande, a ne výslech nebo psychologickou poradnu. S tím souhlasí i psycholožka Samantha Rodmanová.

„Zamyslete se nad tím, opravdu chcete trávit rande pomlouváním vašich minulých partnerů? Pokud se budete chtít dozvědět pravdu, počkejte si až na chvíli, kdy budete vědět, že máte o daného člověka skutečně velký zájem,“ říká pro Huffington Post.

Proč jsi pořád nezadaný?

Ačkoliv se tato otázka může na první pohled tvářit nevinně, věřte, že její vyznění není nikdy pozitivní. Ve většině případů totiž nevíte, jestli tím nenarazíte na zranitelné místo. Navíc, jak dodává psycholožka Gina Deluccaová, na samotě není nic špatného, a proto není důvod ji řešit.

S kolika ženami jsi spal?

Počet sexuálních partnerů je natolik osobní informace, že byste do ní v žádném případě neměla strkat nos. Ať už to bylo málo, nebo naopak hodně, tato otázka pravděpodobně způsobí, že se dotazovaní lidé budou cítit nepříjemně a uzavřou se. Ostatně celá otázka sexu by měla být na první schůzce zapovězena.

„Pokud je vaším cílem získat dlouhodobý vztah, pak se neptejte na počet sexuálních partnerů, erotické fantazie a vlastně cokoliv, co se sexem souvisí,“ doporučují terapeuti.

Kolik peněz vyděláváš?

Zatímco otázka ohledně povolání je obecně přijímána dobře, když přijde řeč na plat, většina lidí se začne nervozitou ošívat. Dokonce i když se zeptáte čistě ze zvědavosti a vám samotné se bavit o penězích nevadí, většině lidí to může připadat nemístné a váš zájem si vyloží jako vypočítavost.

Chceš mít děti?

Pokud se chystáte svůj protějšek co nejvíce vyděsit, pak vsaďte na tuto otázku. Je sice pochopitelné, že hledáte partnera, který je rodinně založený a nechcete ztrácet čas s dalším nevybouřeným jedincem, nicméně na tuto otázku by měla přijít řada až v pokročilejší fázi chození. Pamatujte, kdo si počká, ten se dočká.