Dobrý den, je mi 27 let a mému příteli 33. Jsme spolu rok a společně jsme žili v bytě jeho matky, která tam byla s námi. V době, kdy jsem s přítelem ještě nežila a jen k jeho matce chodila na návštěvy, vše fungovalo dobře. Zlom nastal po nastěhování k ní. V ten okamžik jsem neslyšela nic jiného, než že nic neumím, že si její syn přivedl domu nemožnou holku apod. Bránila jsem se a naše komunikace se tak velmi záhy proměnila v hádky. Jednoho dne jsem to už nevydržela a řekla příteli, že se odstěhuji. Přítel to vyřešil tak, že odstěhoval svou matku do domu k babičce. Bylo to opravdu vysvobození. Jenže pak jsem zjistila, že mě všude jen pomlouvá a přítel jí stále naslouchá a občas se uchýlí k tomu, že mě pomlouvá spolu s ní, což mě velmi mrzí. Cokoliv udělám, je stále špatně. Každou chvilku od přítele slyším ... mamča říkala, že to takhle být nesmí, že je to takto špatně apod. Hrozně mi to ubližuje a popravdě vůbec nevím jak dál. Přítel si na jednu stranu uvědomuje, jak moc mě to trápí, na druhou stranu ji nedokáže zastavit. Vůbec nevím, jak se k tomu mám postavit.